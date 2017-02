El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha demanat que el nou coordinador del Corredor Mediterrani, Juan Barios, tingui ‘capacitat real de prendre decisions’ i no sigui només un ‘element decoratiu’. El conseller, que ha qualificat l’enginyer català recent nomenat com un ‘bon tècnic’, ha lamentat que s’hagi perdut una ‘bona oportunitat’ per consensuar el nom amb els principals territoris de la infraestructura. Segons s’ha anunciat les últimes hores, el fins ara responsable de carreteres de l’Estat a Catalunya, Juan Barios, ser nomenat coordinador del Corredor Mediterrani. Rull també ha apuntat a la possibilitat que les restriccions als cotxes contaminants s’ampliïn pel territori català i arribin a ciutats com Sabadell, Terrassa o Granollers. El conseller ha anunciat una cimera al Palau el 24 de febrer per abordar-ho.

En declaracions a ‘Els matins’ de TV3, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que el 24 de febrer se celebrarà una cimera al Palau de la Generalitat per potenciar i ampliar aquest pla a la Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, que convocarà municipis que pateixen episodis de contaminació com municipis del Vallès Occidental i Oriental.

Així doncs, les mesures anunciades aquest dimarts s’ampliaran a ciutats com Granollers, Terrassa o Sabadell, i tindran ‘calendari específic’, segons ha relatat Rull.

‘De manera separada, les mesures són insuficients. Quan les unim totes, quan anem plegats, es pot desenvolupar’, ha dit Rull. Davant d’això, té clar que l’atenció ara cal posar-la en la segona corona metropolitana.

Reforç del transport públic i T-Episodi Ambiental

Les mesures, que la Generalitat vol ‘contundents’, aniran acompanyades d’alternatives bàsicament centrades en un reforç del transport públic. En aquest sentit, Rull ha reclamat un esforç del servei de Rodalies, del qual assegura que té capacitat per transportar un major nombre de passatgers.

A més, els dies amb més contaminació es podrà fer dos trajectes de transport públic per 1,8 euros amb un nou títol, la T-Episodi Ambiental.

