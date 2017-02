Donar a conèixer el treball de joves artistes que intervenen a l’espai públic amb les seves creacions és el principal objectiu d”Art Pertot’, una iniciativa transfronterera que es podrà veure aquest any a Girona, Palma de Mallorca i a Cervera de la Marenda (Catalunya del Nord). És un projecte impulsat des de l’Agència Catalana de Joventut, l’Institut Balear de la Joventut i les Inund’Art i Shandynamique que neix amb vocació de continuïtat. En aquesta primera edició els artistes seleccionats són Dorotheu Claus de la Catalunya del Nord i Alona Vinç de Palma mentre que el representant català es decidirà entre els treballs que es presentin a la convocatòria del festival Inund’Art de Girona que finalitzarà el 10 de març. Serà precisament aquest festival d’art contemporani, que es farà del 2 al 4 de juny, el primer espai on es podran veure les tres propostes artístiques de l”Art Pertot’.

El projecte es dirigeix als joves creadors, que no tinguin més de 30 anys (nascuts entre el 1987 i 1999), per ‘afavorir la creació d’art emergent i al mateix temps que els artistes s’interrelacionin i descobreixin nous espais’ en aquests tres territoris representats, com és Catalunya, les Illes Balears i la Catalunya del Nord. Així ho ha expressat la directora general de Joventut de la Generalitat, Marta Vilalta, durant la presentació que s’ha fet a Girona.

La plataforma per donar a conèixer els seus treballs, que seran intervencions a l’espai públic, són tres festivals que ja estan consolidats, l’Inund’Art de Girona, l’Art Jove de Palma de Mallorca i el festival que organitza cada estiu l’associació Shandynamique a Cervera de la Marenda, el Manifestation Arts Public. Aquests dos últims certàmens ja han escollit els dos artistes convidats que participaran a la primera edició de l”Art Partot’. Es tracta de Dorotheu Claus de la Catalunya del Nord que proposarà un treball sobre la natura ‘morint i creixent’ i Alona Vinç de Palma, que en l’última edició del certamen mallorquí va fer una intervenció amb codis QR a l’espai públic on es recollien testimonis del barri.

En el cas de l’artista proposat per Inund’Art, aquest encara no està decidit i ja hi ha oberta una convocatòria, que finalitza el 10 de març, i que es farà en paral·lel amb la de la dotzena edició del festival gironí. Enguany, el festival serà del 2 al 4 de juny. Un jurat serà l’encarregat d’escollir el nom de l’artista. El premi són dues estades, una a Palma el mes de setembre i una altra a Cervera de la Marenda el juny, per participar en els dos festivals on l’artista haurà de fer una intervenció a l’espai públic. A més a més, rebrà 3.000 euros -1.000 per festival- en concepte de transport i despeses relacionades amb la creació. La idea és que l’artista faci un primer viatge a cada emplaçament per conèixer el context on s’haurà d’inscriure la seva obra i un segon, per fer la producció i presentació pública dels projectes. Cada festival assumirà les despeses de trasllat, allotjament i manutenció dels artistes participants.

Els representants dels tres certàmens han coincidit en què aquest projecte representa un ‘pas endavant’ gràcies al caràcter transfronterer. La directora de l’Associació Inund’Art, Raquel Moron, ha destacat la voluntat i el compromís que aquest projecte tingui continuïtat en el temps i que ‘la xarxa entre territoris sigui cada cop més forta’. Per la seva banda, el director de l’Institut Balear de la Joventut, Joan Ferrà, ha subratllat que aquest projecte representa una ‘gran oportunitat’ per als joves artistes, que podran mostrar els seus treballs més enllà de les Illes Balears i que el projecte ‘Art Pertot’ encaixa plenament amb la voluntat de ‘professionalitzar’ els creadors emergents de les Illes Balears.

Finalment, el president de l’associació Shandynamiques, Georges Cazenove, ha assenyalat que una de les grandeses de l’art que es fa en espais públics és que ‘permet arribar a tothom’ i que cadascú pugui fer-se les seves preguntes i interpretacions del que està veient. ‘L’art no té fronteres, ni territoris ni banderes’, ha conclòs.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]