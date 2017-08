El ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha destacat aquest dijous que l’arribada de turistes a Barcelona està resistint millor que en altres ciutats que han patit atemptats terroristes similars al que es va produir el 17-A a la capital catalana. Després d’una reunió amb representants del sector turístic de Catalunya, ha afirmat que ‘la bona notícia és que el que està passant a Barcelona és molt millor del que ha passat en altres ciutats que han patit atacs jihadistes similars, com París o Londres. El retorn a la normalitat ha estat més ràpid i fins i tot hi ha ja un cert dinamisme’, ha afegit Nadal.

Concretament, el ministre ha estimat que, abans dels atemptats, el creixement interanual de reserves (per al període entre l’1 de setembre i el 30 de novembre) de vols internacionals a la capital catalana era del 10%. Immediatament després dels atemptats, es va mantenir el creixement de reserves, però baixant al 6%. En els darrers dies, també s’ha mantingut el creixement, però ja a un ritme del 7,4%, segons un mostreig de Turespaña. Igualment, Nadal ha assenyalat que es mantenen tots els congressos que estaven previstos a Barcelona, com el World Routes, que comptarà també amb la presencia del ministre.

Barcelona: ‘solidaritat’ i ‘eficàcia policial’

Sobre la imatge que ha projectat Barcelona al món després dels atemptats, Nadal ha assegurat que, en vista de la informació publicada en mitjans de comunicació convencionals i xarxes socials, s’ha fet un seguiment molt ampli dels atemptats i s’ha valorat la solidaritat, l’eficàcia policial i els serveis sanitaris i socials d’atenció a les víctimes.

‘La imatge de Barcelona i del conjunt d’Espanya és bona pel que fa al turisme i a la seguretat’, ha sentenciat. ‘Seguirem fent una anàlisi dels efectes dels atemptats. Tornaré a finals de setembre per veure com avancen les tendències. Cal seguir treballant amb els agents turístics i les administracions locals per mantenir aquest dinamisme del turisme a Barcelona’, ha conclòs.

A la reunió amb el ministre hi ha assistit Jordi Clos, president del Gremi d’Hotels de Barcelona; Manuel Casals, director general del Gremi d’Hotels de Barcelona; Joan Molas, president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya; Joan Gaspart, director de Turisme de Barcelona; Isabel Galobardes, presidenta de la sectorial de PIMEC Turisme; Pere Chias, president del Gremi d’Hostaleria i Restauració de Barcelona; i Martí Sarrate, president d’ACAVe.

Reunions amb Vila i Collboni

Posteriorment, el ministre s’ha reunit amb el tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació de Barcelona, Jaume Collboni, que ha explicat el pla de treball de l’Ajuntament amb els operadors turístics i comercials per recopilar dades juntament amb el sector a 30, 60 i 90 dies sobre l’impacte dels atemptats. Collboni ha afirmat que s’ha mantingut el nivell de reserves hoteleres, però que caldrà estar amatents a l’evolució d’aquestes dades durant els pròxims dies. ‘Un cop vista l’evolució, determinarem quina resposta cal donar, de forma cooperativa amb el sector privat’, ha afegit el tinent d’alcalde.

Per últim, Nadal s’ha trobat també amb el conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila. El conseller ha manifestat que ‘és absolutament oportú fer una gran campanya turística conjunta per promocionar Barcelona i Catalunya’, incloent-hi alguna acció que doni relleu també a la Costa Daurada. Vila ha reiterat que el comportament dels visitants després dels atacs del passat 17 d’agost ‘ha estat molt positiu’, i que ‘no hi ha hagut cap tipus d’incidència pel que fa a anul·lacions ni sol·licituds de repatriacions’.

En aquest sentit, s’ha acordat amb el Ministeri que es faria un seguiment conjunt del comportament del mercat turístic en l’àmbit internacional per avaluar els possibles efectes que hi pugui haver a mitjà o llarg termini.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]