El delegat de l’estat espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha retret al president de la Generalitat que hagi ‘insultat’ la democràcia espanyola perquè ‘està més sana que mai i és un referent europeu de diàleg, moderació i creació d’ocupació’. El delegat assegura que el discurs de Puigdemont davant del parlament ‘no és digne’ del seu càrrec com a cap del Govern i li ha demanat ‘baixar dels faristols, abandonar les arengues i el rumb de col·lisió’ i asseure’s a negociar. Millo, que ha preferit no entrar a valorar les sessions del judici del 9-N (tampoc, l’acarament entre Homs i el fiscal) ha instat Carles Puigdemont a anar ‘a Alemanya i a Itàlia’, en referència als casos de Baviera i el Vèneto, per comprovar com ‘la democràcia no és promoure la desobediència sinó respectar la legalitat’.

Sense entrar a valorar el judici del 9-N, seguint la línia dels darrers dies, però sí les paraules del president davant del parlament. Enric Millo ha criticat el discurs que, de manera inesperada, Puigdemont va dirigir a la cambra abans de la sessió de control. El delegat de l’estat espanyol ha dit sentir-se ‘sorprès’ per les seves paraules i ha retret al president haver ‘insultat’ la democràcia espanyola quan ‘està més sana que mai’. ‘És un referent europeu de moderació, de creació d’ocupació i de diàleg; precisament, un diàleg del qual Puigdemont n’està aïllat’, ha criticat Enric Millo.

Per al delegat, el discurs de Puigdemont al parlament ‘no és digne’ del seu càrrec al capdavant de la Generalitat. En comptes de ‘pujar als faristols i fer teatre’, Millo ha demanat al president ‘abandonar les tarimes i les arengues, tocar de peus a terra’ i asseure’s a negociar amb l’executiu estatal. ‘Si es manté en l’actitud d’insultar la democràcia i mantenir el rumb de col·lisió, aquest és un camí que no porta enlloc’, ha afegit Millo.El delegat assegura ‘entendre’ que el Govern ‘estigui alterat’ pel judici del 9-N, però demana a Puigdemont ‘fer un esforç de serenor’ per ‘recuperar el seny i el diàleg’. I en referència a l’aposta pel referèndum, el delegat de l’estat espanyol ha tirat mig d’ironia, mig de toc d’alerta.

‘Si el president de la Generalitat vol donar lliçons de democràcia, li demano que vagi a Alemanya o a Itàlia, que estudiï els casos de Baviera i el Vèneto, i que s’adoni que la democràcia no és promoure la desobediència sinó respectar la realitat’, ha dit Millo, en al·lusió als referèndums d’autodeterminació que la justícia hi ha tombat.

‘Respecte a la justícia’

En referència al judici del 9-N, el delegat de l’estat espanyol ha mantingut la mateixa tònica de tota la setmana. No n’ha entrat a valorar res de les sessions (tampoc, l’acarament entre Homs i el fiscal) i s’ha limitat a demanar ‘respecte per a la justícia i el poder judicial’. ‘De la mateixa manera que no és habitual que els jutges valorin la política, al revés tampoc ha de passar’, ha puntualitzat. Enric Millo ha insistit que, ‘en un estat de dret i democràcia’ com és Espanya, ningú ha de ‘dubtar de la imparcialitat de les sentències i els processos, agradin o no’.

El delegat de l’estat espanyol a Catalunya ha estat aquest dijous a Girona, on s’ha reunit amb els directors dels diferents serveis que l’administració espanyola té al territori. Després, ha mantingut una trobada amb els subdelegats de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. Unes reunions, aquestes últimes, que vol estendre arreu del territori.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]