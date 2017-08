Els grups parlamentaris de Ciutadans, el PSC, CSQP i el Partit Popular han demanat formalment a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que sol·liciti un informe als lletrats sobre les lleis de desconnexió. Amb matisos diferents, l’oposició ha registrat finalment per separat quatre peticions formals després que, tant a la mesa com a la junta de portaveus d’avui, es desestimés demanar l’opinió dels serveis jurídics del parlament.

Cs, CSQP i PPC pregunten sobre la decisió de no incloure a l’ordre del dia de la mesa, per tercera vegada, la proposició de llei del referèndum i, des d’aquesta setmana, tampoc la de transitorietat i fundacional de la república. El PSC demana explícitament que es debatin a la propera reunió de la mesa i demana als lletrats si el contingut de les lleis s’adequa al dret. També el PPC demana que els serveis jurídics n’abordin el contingut. CSQP va més enllà i reclama a Forcadell que l’informe plantegi també possibles tràmits parlamentaris a partir d’ara per aquestes lleis, posant el focus en l’ús de l’article 81.3 del reglament.

