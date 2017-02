L’equip de govern de l’Ajuntament de Reus presentarà dilluns un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a l’anul·lació de l’adhesió del municipi a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), segons que ha anunciatavui el batlle de la ciutar, Carles Pellicer. El jutge va estimar ahir el recurs presentat per quatre regidors de Ciutadans i Societat Civil Catalana el setembre del 2015 en relació a l’entrada de Reus a l’AMI. En la sentència, el jutge anul·la i declara no conforme a dret tant aquest acord del ple com el decret d’alcaldia que aprovaven l’adhesió de Reus a l’AMI i el pagament de la quota a aquesta entitat. Pellicer ha explicat que, tot i conèixer la sentència del jutjat, mentre no existeixi una sentència ferma sobre la qüestió plantejada, Reus continuarà adherit a l’AMI tot respectant la voluntat dels 17 regidors que van votar-hi a favor el 13 de juliol de 2015.

El batlle ha recordat que la sentència és coincident amb tota una situació que es produeix al país en la setmana del judici pel 9-N i ha apuntat que mentre el jutge ha emès la sentència estimant la voluntat dels quatre regidors de Ciutadans de ‘restar sobirania al plenari municipal, també és cert que 13 jutges d’altres contenciosos administratius del país han desestimat la voluntat de desautoritzar i deslegitimar la voluntat majoritària dels representats electes municipals’.

La CUP demana desobediència

La portaveu del grup municipal de la CUP a Reus, Marta Llorens, ha demanat al govern municipal ‘plena desobediència’ davant la sentència judicial. En declaracions a la premsa, Llorens ha instat el Govern municipal a continuar endavant i implementar els cartells que certifiquen l’adhesió a l’ens sobiranista a l’entrada del municipi i ha reiterat que la seva formació no tem enfrontar-se a la sentència judicial.

‘Cal fer-li veure al Govern municipal que cal començar a plantar cara perquè la situació serà ‘un no parar’, ha destacat, i ha reiterat que els canvis s’han donat a través de la desobediència. Llorens creu que estratègia del batlle és una pèrdua de temps i que l’espera ‘afebleix i ralenteix l’opció de denunciar qualsevol sentència’.

