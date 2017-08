L’Ajuntament de Barcelona ha comprat tres parcel·les del recinte fabril de La Escocesa, al Poblenou, per tal de fer habitatge i equipaments públics. Els usos definitius es decidiran a través d’un procés participatiu. El consistori ha exercit el dret a tanteig, ja que es tracta d’un Bé Cultura d’Interès Local, i ha adquirit el 50% del terreny per 10 milions d’euros. A més, desfà una operació que preveia construir prop d’un centenar de pisos de luxe.

L’Ajuntament ja posseïa el 43% del recinte, en concret la nau Johnson, on s’ubica una fàbrica de creació, i la nau Foseco. Ambdues seran també rehabilitades i mantindran el seu ús cultural. També eren de propietat municipal els patis interiors que estan qualificats d’espais verds i que estan pendents d’urbanitzar.

La Escocesa està situada al carrer Pere IV, entre els números 341 i 357, i la compra del 50% que s’ha signat aquest dimecres s’ha produït a un preu molt per sota del mercat. L’acció s’emmarca en la recent creació de la Comissió de Coordinació del 22@, el passat mes de març, que té per objectiu impulsar més habitatge públic per evitar la gentrificació i l’expulsió del veïnat, recuperar el patrimoni històric i industrial i habilitar nous espais per generar activitats econòmiques d’interès social.

‘Decisió estratègica’ de l’ajuntament

En aquest sentit, la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha remarcat que aquesta compra és una ‘decisió estratègica de ciutat’ i té molt a veure amb l’impuls que està donant el govern municipal a aquesta zona, reorganitzant i obrint carrers i impulsant Pere IV com a eix cívic i cultural. ‘On hi havia planificat per part del sector privat habitatge de luxe, avui sabem que hi haurà habitatge públic i equipaments’, ha resumit.

El nombre d’habitatges públics que s’hi construiran encara està per decidir, i dependrà dels altres usos que es vulgui donar a l’espai. Els espais adquirits ara sumen un total de 8.638 metres quadrats i tenen qualificacions urbanístiques que permeten desenvolupar usos d’habitatge, així com oficines, usos comercials, culturals, recreatius o sanitaris-assistencials.

El tinent d’alcaldia de Cultura, Jaume Collboni, ha anunciat una propera mesura de govern sobre fàbriques de creació, perquè ‘l’economia creativa és la que pot oferir més oportunitats de futur, llocs de treball i un tipus d’economia sostenible i que dóna valor afegit’. També ha destacat l’aposta de l’executiu municipal per recuperar patrimoni i rehabilitar espais per posar-los al servei de la cultura. ‘Estem recuperant espais emblemàtics, amb càrrega històrica, com el Borsí, el Teatre Arnau o la Casa de les Lletres’, ha recordat.

Quedarà un 7% de recinte que està en mans de la Sareb, però la intenció de l’Ajuntament és també comprar-lo. Es calcula que la transformació global del conjunt durarà uns vuit anys.

Edifici històric

La Escocesa és un dels pocs recintes fabrils catalogats que es conserven al Poblenou. És un edifici de mitjans del segle XIX en el qual es va instal·lar una fàbrica que produïa productes químics per a l’estampació tèxtil. El nom prové de la procedència del capital de la fàbrica i també d’alguns dels responsables i enginyers que hi van treballar inicialment.

L’activitat va durar fins al 1998, quan es va llogar per primera vegada a un grup d’artistes i professionals de la creació. L’any 2006, l’Ajuntament va incorporar-la al Pla Especial de Protecció Arquitectònic historicoartístic de la ciutat, catalogant-lo com a Bé Cultural d’Interès Local. S’incorpora en el programa de ‘Fàbriques per a la creació artística’ el 2007.

