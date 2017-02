La Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani ha consensuat aquest divendres les prioritats per al període 2017-2018 que reclamarà en les reunions que ha sol·licitat davant el govern espanyol i davant la Unió Europea. A més de la doble via entre Vandellòs i Tarragona i la implantació de l’ampla estàndard europeu entre Vila-seca i Castellbisbal els membres de la Taula han reclamat prioritat a la represa de les obres de la nova estació de la Sagrera. Rull ha destacat la unanimitat en relació amb l’agenda catalana d’obres prioritàries del Corredor del Mediterrani i entre les concrecions d’aquesta agenda ha destacat la necessitat de reclamar al ministeri de Foment ‘l’acceleració’ de la implantació del tercer fil entre Vandellòs i Tarragona que és un retard ‘escandalós’ després de quinze anys d’obres.

La Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani reunida aquest divendres no ha fet res més que consensuar i fer noves aportacions a les conclusions del grup de treball institucional reunit el 16 de novembre passat. En aquella reunió, el conseller va destacar la ‘unitat d’acció’ institucional que arrossegava el Corredor del Mediterrani.

Rull ha destacat que abans d’aquesta reunió del 16 de novembre, els integrants de la Taula (120 persones de grups polítics, agents econòmics i social i representants de la societat civil en general i del món institucional català) havien fet 28 aportacions al document base i que amb posterioritat de la reunió del grup de treball institucional del 16 de novembre s’han rebut 22 aportacions noves.

El conseller ha volgut destacar la bona ‘actitud’ de tots els membres de la Taula i ha subratllat que amb aquestes aportacions i amb aquest comportament queda clar que el Corredor del Mediterrani no és un repte que té sobre la taula el Govern ni els partits polítics sinó que és un repte de ‘país’.

Rull s’ha felicitat que el govern espanyo hagi acceptat finalment el nomenament d’un coordinador tècnic del Corredor del Mediterrani tal i com reclamava la Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani però ha lamentat que el nou ministre de Foment no hagi aprofitat aquest gest per intentar consensuar el nom d’aquest coordinador amb els diferents governs autonòmic del Corredor. Rull ha subratllat que ara cal ‘omplir de contingut’ les funcions d’aquest coordinador perquè no sigui una figura ‘decorativa’.

El titular del departament ha reconegut que encara no ha mantingut cap conversa amb aquest coordinador.

En el transcurs de la reunió d’aquest divendres de la Taula Estratègica hi hagut 14 intervencions. Ha estat una reunió molt activa i on finament s’ha pogut consensuar i aprovar una agenda catalana de prioritats del Corredor del Mediterrani que es va constituir com a Taula Estratègica el març de l’any passat, ha explicat Josep Rull.

Agenda d’obres

L’agenda fixa unes obres prioritàries per als períodes 2017-2018 i una a més llarg termini entre el 2019 i el 2020.

Entre les prioritats del 2017-2018 hi ha la doble via entre Vandellòs i Tarragona amb la necessitat d’implantar el tercer fil per permetre la connexió ferroviària amb França, la implantació de l’estàndard europeu entre Vila-seca i Tarragona i la ‘represa’ de les obres de l’estació de la Sagrera.

A més llarg termini, la Taula reclama la concreció i un calendari ‘precís i avaluable’ fins el 2020 amb obres com els accessos ferroviaris al Port de Barcelona i de Tarragona; la implantació de l’ample estàndard al tram entre Castelló i el nus de Vila-seca, el tercer fil entre Reus i el nus de Vila-seca, el tercer fil entre Saragossa-Lleida-Reus i Sant Vicenç del Calders, el tercer fil entre Vilamalla i Portbou, la connexió entre la línia convencional i la d’alta velocitat al Penedès i les connexions a les terminals intermodals de Vilamalla i la Llagosta i a les de viatgers de Reus central, Baix Llobregat, aeroport d Girona i la connexió a la T-1 de l’aeroport del Prat.

Rull ha volgut manifestat que un primer punt de discrepància amb el govern espanyol és considerar la connexió ferroviària entre Vandellòs i Tarragona sense el tercer fil com una part del Corredor del Mediterrani. El conseller ha afirmat que únicament és Corredor del Mediterrani tota aquella infraestructura ferroviària que es construeix amb ampla internacional o amb el tercer fil.

En relació amb la represa de les obres de l’estació de la Sagrera, el conseller ha dit que ‘hi ha moltes reunions però poques solucions’ com passa en la majoria de les obres pendents del Corredor del Mediterrani. Rull ha reclamat que ja és hora de concretar un calendari i que això és el que fa la Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani al consensuar aquesta agenda d’obres per al període 2017-2020.

Calendari de reunions

El conseller ha concretat que un cop aprovada aquesta agenda de prioritats, el primer que es farà és un acte a Madrid a la delegació del govern català per convidar al govern espanyol i presentar aquestes prioritats del Corredor del Mediterrani.

La segona visita que faran els representants d’aquesta Taula estratègica és presentar aquesta agenda de prioritats a les autoritats de la regió de Tolosa de Llenguadoc per intentar desbloquejar el ‘coll d’ampolla’ entre Montpellier i Perpignan, i finalment es farà un viatge a Brussel·les per celebrar reunions amb el Parlament, la Comissió Europea i el Consell. Totes aquestes reunions es volen fer en el transcurs del primer semestre d’aquest any.

