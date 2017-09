El conseller d’Economia i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, considera que unes possibles inhabilitacions no serviran per posar fre a l’1-O. ‘No crec que una inhabilitació de ningú impedeixi que hi hagi urnes als col·legis, ni que m’inhabilitin a mi impedeixi que els ciutadans vagin a votar, ni que els en tregui les ganes, més aviat al contrari’, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Catalunya Ràdio, l’endemà de la Diada. El també líder d’ERC ha confirmat que si guanya el ‘sí’ el primer diumenge d’octubre s’aplicarà la llei de Transitorietat encara que la suspengui el Tribunal Constitucional. ‘Sí, és clar’, ha assegurat . Junqueras ha garantit també que les targetes censals arribaran a les cases dels catalans abans de l’1-O. ‘Com sempre, quan toqui; més o menys igual, un dia d’aquests’, ha assegurat.

‘No deixarem de complir amb les nostres obligacions’, ha assegurat Junqueras durant l’entrevista en ser preguntat per possibles inhabilitacions i apel·lant a la cobertura legal que veu en el dret internacional. ‘Si ens volen inhabilitar, només faltaria. Que facin el que creguin oportú’, ha insistit Junqueras als micròfons de Catalunya Ràdio en defensar que ‘la gent del país vol decidir i vol votar’. De fet, el número 2 del Govern ha assegurat que els ciutadans rebran a casa les targetes censals. ‘Com sempre, quan toqui; més o menys igual, un dia d’aquests’, ha assegurat. El també dirigent d’ERC ha afirmat així que tot plegat es durà a terme amb normalitat. ‘Amb tota la normalitat que permet un estat en contra, amenaçant, menystenint, perseguint’, ha afegit després Junqueras. I en cas de suspensió de la llei de Transitorietat i fundacional de la república, que van aprovar JxSí i la CUP la setmana passada, Junqueras ha assegurat que s’aplicarà igualment i s’avançarà així cap a la independència de Catalunya i al procés constituent si guanya el ‘sí’ l’1-O. ‘Som conscients que s’ha de fer sempre amb la màxima voluntat de diàleg, entesa, voluntat compartida, no només amb els de casa nostra sinó també amb les institucions espanyoles, europees i internacionals’, ha argumentat. Junqueras ho veu així perquè hi ha ‘elements de reputació creuats’ entre institucions i ha defensat que Catalunya ha de visualitzar la ‘voluntat d’assumir responsabilitats’. De fet, Junqueras, que ha assegurat que la darrera vegada que va parlar amb representants de l’executiu espanyol va ser arran dels atemptats, ha confiat també que les vies del diàleg estiguin ‘totes obertes’. En aquest context ha lamentat que els Mossos actuïn ‘amb la màxima eficàcia’ per lluitar contra el terrorisme mentre que ‘responsables polítics d’altres institucions prefereixen dedicar-se a perseguir paperetes de vot’.

‘Canviar de timoner’

Junqueras també ha respost al vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, que va apuntar que els independentistes es mouen damunt d’una ‘zòdic punxada’ en contra d’un ‘transatlàntic’. ‘Celebro molt que sigui un transatlàntic l’estat espanyol, ho dic de debò; i que tant de bo sigui un transatlàntic cada dia millor i que les coses cada dia li vagin millor, i els ciutadans siguin cada dia més feliços; potser perquè això sigui així algun dia canviaran de timoner’, ha etzibat Junqueras en retreure al govern de Mariano Rajoy haver ‘llençat per la borda 64.000 milions d’euros del fons de reserva de la seguretat social’.

