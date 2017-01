El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte al matí que l’acord d’estabilitat entre Junts pel Sí i la CUP és ‘un autèntic joc de risc’. ‘És com jugar a la loteria: a vegades toca i a vegades no’, ha subratllat. Iceta ha reclamat un govern amb acords estables i ‘no sotmesos a una subhasta permanent tal com estem veient amb els pressupostos’. El socialista s’ha mostrat convençut que aquest 2017 hi hauran noves eleccions fruit del ‘fracàs’ del referèndum que proposa el govern. Sobre la proposta de les entitats sobiranistes de fer festa a la feina el 6-F per fer una ‘mobilització excepcional’ contra el judici de Mas, Iceta ha avançat que treballarà. Tanmateix, ha subratllat que portar als tribunals els problemes entre Catalunya i Espanya hauria de ser sempre l’últim recurs perquè, en cas contrari, es demostra un ‘fracàs de la política’.

Miquel Iceta creu que l’escenari polític d’aquest 2017 passa per unes noves eleccions i ho atribueix al ‘fracàs’ que, segons ell, obtindrà el referèndum proposat pel govern català. Pel primer secretari del PSC, el govern de la Generalitat tanca les portes a qualsevol acord perquè ‘és impossible negociar quan una de les parts diu que es vol desconnectar i està preparant, d’amagat, les lleis per a la independència’.

Per Iceta, la posició del Govern i del president Puigdemont ‘aboquen el país a unes noves eleccions anticipades’. ‘Vam fer unes eleccions al 2010, al 2012, al 2015 i ara al 2017. Això és la demostració del fracàs d’una via que s’entesta a no reconèixer que sense acord no hi haurà solució al problema’, ha afegit.

El primer secretari del PSC ha comparat l’acord d’estabilitat entre Junts pel Sí i la CUP a ‘un joc de la loteria: a vegades toca i a vegades no toca’, i ha reclamat ‘un govern amb acords estables i no sotmesos permanentment a una subhasta com la que que estem veient aquests dies amb l’aprovació dels pressupostos’.

‘Respectaré la justícia i treballaré’

En relació a la crida de les entitats sobiranistes per fer festa el pròxim 6 de febrer, la data en què arrenca el judici contra l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, per fer una mobilització excepcional en contra del judici, Iceta ha avançat que treballarà i ‘com tots els dies de l’any respectaré la justícia’. Tanmateix, Iceta ha subratllat que la solució al problema d’encaix entre Catalunya i Espanya no serà mai fruit d’una sentència, sinó d’una negociació política i d’un acord. Pel primer secretari del PSC, els tribunals haurien de ser sempre el darrer recurs.

