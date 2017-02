El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha garantit que l’edició 2017 del Mobile World Congress (MWC) mantindrà el nivell de seguretat elevat que va assolir l’any passat, amb la premissa que aquest blindatge no repercuteixi en la imatge del congrés. ‘Podríem tenir una fortalesa, però no ho és’, ha senyalat aquest dimecres, assegurant que els plans de seguretat s’han revisat per preveure qualsevol ‘improbable’ succés. Al mateix temps, Hoffman ha recordat que el transport públic és “extremadament important” pels organitzadors del congrés, de manera que ha instat l’Ajuntament de Barcelona i els treballadors de TMB a mantenir la bona entesa que eviti les convocatòries de vaga de l’última edició. D’altra banda, els directius de GSMA també han estat preguntats per l’acord assolit entre la Unió Europea i els operadors de telefonia entorn el ‘roaming’, fet que han valorat positivament per tal que els grans inversors segueixin desplegant la xarxa 5G.

Hoffman ha aplaudit que la seguretat de l’edició de 2016 s’incrementés de forma substancial sense que això afectés ‘negativament’ en la imatge del congrés mundial de telefonia mòbil, i ha augurat que la situació es repetirà del 27 de febrer al 2 de març d’aquest 2017, evitant donar la imatge de ser una ‘fortalesa’. Per a aquesta edició, GSMA ha explicat que s’han revisat els plans de protecció amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, de l’Hospitalet de Llobregat i els Mossos d’Esquadra, i Hoffman ha assegurat que se sent ‘molt còmode’ amb el nivell de seguretat amb què s’està treballant.

Al mateix temps, el conseller delegat de GSMA ha destacat aquest dimecres durant la presentació del MWC 2017 la incidència que la seguretat i els transports públics tenen en la imatge que s’enduen els congressistes quan tornen a casa. ‘És el vostre interès, com a comunitat, que l’assistent marxi amb una bona sensació’, ha afirmat Hoffman en un missatge adreçat a l’administració, a qui ha instat a mantenir una ‘pau harmoniosa’ amb els treballadors del transport públic, evitant les convocatòries de vaga de l’any passat.

Preguntat especialment per la mobilitat, John Hoffman ha remarcat que aquesta és una qüestió ‘extremadament important’ per GSMA a l’hora d’organitzar el Mobile World Congress, i ha recordat la satisfacció que va tenir la companyia l’any passat amb l’estrena de la línia L9 del metro. En aquest sentit, ha demanat que els congressistes puguin utilitzar el transport públic sense inconvenients, i ha evitat posicionar-se en els conflictes laborals que hi hagi de fons entre l’Ajuntament i els treballadors de TMB.

Satisfacció vers l’acord pel ‘roaming’

En un altre ordre de coses, GSMA ha valorat positivament l’acord vers el ‘roaming’ a què han arribat la Unió Europea i els principals operadors per fixar els preus màxims que es podran cobrar entre ells. L’entesa permetrà que al juny es pugui viatjar per la Unió Europea sense cap recàrrec en les trucades, missatges i navegació per Internet. El director de màrqueting de GSMA, Michael O’Hara ha lamentat que fins ara a Europa hi ha ‘massa competència’, fet que, ha dit, repercuteix en les inversions. O’Hara ha alertat així del perill que el continent europeu quedi enrere en el desplegament de la tecnologia 5G, després d’haver estat fins ara capdavanters en les xarxes 2G i 3G. Per aquest motiu, ha fet una crida a aconseguir una normativa ‘equilibrada’ que permeti els guanys de les operadores i alhora animi els inversors. Michael O’Hara ha augurat que aquest punt intermig s’aconseguirà amb el nou acord signat aquest dimecres.

