Aquest cap de setmana Castelló d’Empúries viatjarà uns quants segles enrere per retornar al seu passat més esplendorós, durant l’edat mitjana. El festival Terra de Trobadors d’enguany se centra en el període del comte Malgaulí (segle XVI) i en els set-cents anys de la fundació del convent de Sant Domènec. Entre les novetats, es destaca la venda de piment –una beguda medieval aromàtica feta amb aigua, mel i espècies– i la música en directe al gran torneig medieval, a càrrec de la companyia Berros de la Cort.

La programació d’enguany és la més espectacular que s’ha fet fins ara, amb un total de trenta-cinc muntatges i amb una forta presència dels espectacles itinerants de carrer. No hi faltaran els espectacles clàssics, com ara les bugaderes, el cau de les bruixes, els pecats capitals i el joc de l’oca, però també hi haurà novetats com Friederick i la cadira de la tortura i Cristany i Ermelinda. Durant els tres dies que durarà el festival, es faran dues-centes funcions que s’aniran repetint.

La programació també inclou un espectacle inaugural i un de clausura, un mercat medieval que s’allargarà durant tres jornades, una subhasta d’esclaus i un espectacle de foc nocturn. Tampoc no hi faltarà pas el tradicional sopar medieval al claustre del convent de Sant Domènec amb música, teatre, jocs malabars, dansa i foc; la batalla campal i la tabalada medieval nocturna.

L’altre eix del festival d’enguany és el setè centenari de la fundació del convent de Sant Domènec. Els organitzadors volen aprofitar l’avinentesa per realçar la importància i la influència que van assolir els ordes religiosos a l’Europa medieval i la presència al comtat d’Empúries. Per això es faran un seguit de conferències organitzades conjuntament amb la Universitat de Girona.

