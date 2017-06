El MNAC dedica una exposició a l’obra i la personalitat de l’escultor, gravador i dibuixant Ismael Smith, que es podrà visitar fins al 17 de setembre. Des de l’any 2000 s’han fet petites exposicions sobre Smith amb obra barrejada, però al MNAC ha anat més enllà. L’exposició ‘Ismael Smith, la bellesa i els monstre‘ presenta més de 400 obres que permeten descobrir el personatge en totes les seves disciplines: escultura, dibuix, il·lustració, cartellisme, disseny gràfic, interiorisme, ceràmica, disseny de joies, gravats, ex-libris i pintura, una faceta gairebé desconeguda sobre l’artista.

Smith va ser una de les grans promeses de l’escultura catalana de principis de segle i va ser molt celebrat per crítics com Raimon Casellas o Eugeni d’Ors. Però la seva actitud i la seva obra provocadora, va fer que no fos acceptat per part de les institucions i la societat dominants. De fet, l’art imperant a Catalunya es movia entre el classicisme i l’academicisme i Smith presentava la deformació de caràcter grotesc; l’ambigüitat sexual de bona part de les seves figures; els seus dibuixos satírics o les escenes mig esperpèntiques dels seus gravats. Smith va ser molt famós a Catalunya durant els 15 o 16 anys de la seva carrera des del 1903 fins al 1919 quan va marxar a viure als Estats Units. Allà va anar deixant poc a poc la pràctica de l’art, per dedicar-se obsessivament a l’estudi de la cura del càncer. L’any 1960 acabaria internat, en contra de la seva voluntat, al sanatori psiquiàtric de Bloomingdale, a les afores de Nova York, on va morir el 1972.

En total, Smith va donar 800 obres al MNAC entre les quals hi ha 400 dibuixos, 300 gravats i un centenar d’escultures de l’artista. Part d’aquesta donació la va fer el mateix artista l’any 1955. En total més 400 obres, entre les quals hi ha més de 70 escultures, 150 dibuixos i projectes de monuments, prop de 40 gravats, un conjunt de joies, ceràmica i una col·lecció completa d’exlibris.

