El Ministeri d’Interior espanyol ha desestimat el recurs presentat pel portaveu polític de Demòcrates, Antoni Castellà, contra la marca del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDECat), establerta el juliol del 2016. En un escrit al qual ha tingut accés l’ACN, el ministeri recorda que el registre de partits no té competències sobre la ‘coincidència o similitud’ entre noms de formacions polítiques. D’aquesta manera, Interior avala la denominació del PDECat en el logotip. Per contra, Demòcrates advertia des del gener que la marca del partit que coordina Marta Pascal -i que pren el relleu de l’antiga CDC- podria crear ‘confusió’ per la semblança entre les dues forces.

Polèmica pel logotip

Demòcrates havia reclamat que el PDECat utilitzés la totalitat del seu nom -i no només les sigles- en el logotip oficial de l’estrella. El text del ministeri, però, avala que el partit de Pascal mantingui el disseny actual, on tan sols apareixen les sigles. El PDECat ja va al·legar que no hi havia cap risc de confusió. D’altra banda, fonts de Demòcrates han lamentat, en declaracions a l’ACN, la resolució del Ministeri d’Interior. ‘Ens sorprèn el canvi de criteri del ministeri, i esperem que no tingui res a veure amb el decret d’estibadors, la votació a la Mesa del Congrés o l’abstenció a la moció de censura’, han afegit.

Així mateix, des de la formació de Castellà també han apuntat que la sentència del ministeri desestima el recurs ‘perquè es declara incompetent’ i dirigeix Demòcrates a la via judicial per a resoldre el cas. Interior, doncs, apunta a altres vies jurisdiccionals en cas que algun partit, en aquest cas Demòcrates, se senti perjudicat per una altra força en cas que els noms condueixin a confusió. Des de Demòcrates han explicat a l’ACN que decidiran en el proper Consell Nacional, que se celebrarà al juliol, si porten el cas a instàncies judicials o no.

En el text, el Ministeri d’Interior repassa les competències del Registre de partits i justifica que l’administració no pot fer un ‘control previ’ en la denominació de forces polítiques, ja que si ho fes, estaria perjudicant la ‘llibertat de construir partits’. En aquest sentit, la resolució també constata que les funcions del Registre se centren a fer ‘verificacions reglades’, com ara comprovar documents.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]