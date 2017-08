El laude pel conflicte de l’aeroport de Barcelona fixa un complement salarial de 200 euros per 12 pagues i anul·la els expedients i sancions oberts per l’empresa als treballadors durant la vaga d’aquest estiu. L’entrega del veredicte s’ha fet avui al Consell Econòmic i Social i el director general d’Eulen a Espanya i Portugal, Emilio Garcia, ha assegurat que el compliran. El complement salarial és exactament el que havien pactat Generalitat i empresa i que els treballadors van rebutjar. Al laude es demana explícitament a ambdues parts que no adoptin noves mesures de conflicte ni vaga relacionades amb les matèries objecte del laude. Els treballadors havien anunciat una nova vaga a partir del 8 de setembre, precisament, per denunciar les sancions i els acomiadaments per la vaga. El comitè de vaga valorarà el laude el dissabte.

L’àrbitre designat pel govern espanyol en el conflicte del Prat, Marcos Peña, ha lliurat als representants de l’empresa Eulen i dels treballadors de l’aeroport el laude d’obligat compliment per posar fi al conflicte dels controls de seguretat.

L’acte, que s’ha celebrat al Consell Econòmic i Social de Madrid, ha estat molt breu i davant les càmeres s’ha escenificat com Peña feia entrega del document a les dues parts –en un sobre tancat–, que han signat per deixar constància que l’han rebut. Hi ha hagut encaixada de mans, tant amb l’àrbitre com també entre els representants de les dues parts. Tot i no conèixer encara el contingut del laude, els representants d’empresa i comitè de vaga han fet una primera valoració. Per part d’Eulen, el director general a Espanya i Portugal, Emilio García, ha manifestat que aplicaran tot el que hagi dictaminat l’àrbitre. ‘L’acatarem i el posarem en marxa d’immediat, com no pot ser d’una altra manera’, ha dit.

Per part del comitè de vaga, el portaveu, Joan Carles Giménez, ha avançat que dissabte faran una valoració tècnica del document -amb suport del seu advocat- i que els treballadors diran la seva el proper dilluns en assemblea. Malgrat sigui un document d’obligat compliment, Giménez ha assenyalat que els treballadors voldran fer manifestacions al respecte un cop coneguin el contingut del laude.

Complement de 200 euros

Entre els punts claus del conflicte, hi havia el de la millora salarial que reclamava la plantilla i també el reforç de plantilla. Els treballadors responsables dels controls de seguretat de l’aeroport es queixen que no poden anar ni al lavabo, que els falta gent i que fan jornades maratonianes per uns sous que no arriben als 1.000 euros. La Generalitat, encarregada de fer de mediadora en el conflicte, va pactar amb Eulen una oferta de millora de les condicions que, entre d’altres, incloïa un plus de 200 euros mensuals per 12 pagues. Una proposta que els treballadors no van acceptar i plantejaven que fos de 350 euros.

Finalment, el document estableix que el complement de lloc de treball que serà de 200 euros per 12 pagues seguint, així, allò acordat pel Govern i l’empresa. Ara bé, aquest complement salarial absorbeix d’altres complements de lloc de treball d’Aena que, fins ara, també percebien. El complement es començarà a percebre de manera retroactiva des del 4 d’agost.

Reforços de plantilla

Pel que fa a la dimensió de la plantilla, el laude estableix que en temporada alta hi haurà cinc treballadors per filtre de seguretat, més un corre-torns de 25 empleats en franges de màxima afluències i hora punta que anirien cobrint els relleus. En temporada baixa, l’àrbitre estableix que els complements es mantindran per garantir els descansos. També fixa que no hi podrà haver més de 50 treballadors de vacances per mes. El document subratlla que la temporada alta s’allarga del 31 de març al 30 d’octubre i també s’inclou el Nadal, Setmana Santa, el pont de desembre i el Mobile World Congress.

El laude també regula d’altres aspectes de les condicions de treball, com la manera com s’han d’establir els canals de comunicació entre plantilla i empresa, i també recull que s’haurà d’actualitzar abans del 31 de desembre de 2017 l’avaluació de riscos laborals als filtres de seguretat amb una especial consideració als riscos relacionats amb la protecció de la maternitat i l’embaràs.

Anul·la sancions i expedients

Un aspecte important del laude és el punt 9, que estableix que queden anul·lades i sense efecte les sancions imposades i els expedients iniciats contra treballadors. Literalment, l’àrbitre demana a les parts que no adoptin noves mesures de conflicte i vaga relacionades amb les matèries que regula el laude. Això afecta, doncs, la vaga anunciada a partir del 8 de setembre. Els treballadors han amenaçat amb noves aturades tots els divendres per protestar pels acomiadaments i expedients oberts a treballadors que no han complert els serveis mínims durant la vaga d’aquest estiu.

Un cop analitzat el laude, els treballadors hauran de prendre una decisió i anunciar si mantenen, o no, la protesta anunciada.

El conflicte, també als tribunals

Malgrat l’entrega del laude, el conflicte d’El Prat també manté viva la via judicial. El dilluns el comitè de vaga anunciava que presentarien davant del Tribunal Suprem una demanda contra el laude per considerar-lo il·legal i abusiu. D’altra banda, CCOO va anunciar dimecres a l’ACN un recurs judicial contra l’estat per vulnerar el dret a vaga dels treballadors. El secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pachecho, va afirmar que la gestió del govern va ser desproporcionada i autoritària per enviar la Guàrdia Civil a l’aeroport i quasi militaritzar el servei de seguretat.

