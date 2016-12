El Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebutjat l’augment d’un 4,6% de la tarifa de l’aigua en alta que proposa Aigües Ter Llobregat (ATLL) per al 2017, resultat de l’aplicació de diferents paràmetres previstos al contracte de gestió del servei de proveïment. L’objectiu és, per a l’executiu català, mantenir les mateixes tarifes que el 2016. Per això, la Generalitat permetrà a l’empresa que ajorni fins el 2018 el pagament de 7 milions d’euros, prop de la meitat del total que ATLL hauria d’abonar aquest 2017 en concepte de cànon per la concessió, que d’acord amb el contracte vigent, és de 15,6 milions d’euros.

L’ajornament permetrà que la congelació del preu de l’aigua no tingui cost per a les empreses de subministrament d’aigua en baixa, que acabarien traslladant una part de l’augment al rebut que paguen els ciutadans. Territori portarà la seva proposta al Consell de Xarxa d’Aigües Ter Llobregat, que es reuneix aquest dijous, i la setmana vinent al Consell d’Administració de l’ACA, per a la seva aprovació definitiva.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha declarat als mitjans de comunicació aquest dijous que l’increment de tarifes que proposava ATLL era “exageradament alt” i que el Govern ha decidit assumir aquest cost. El conseller ha afirmat que les administracions tenen “l’obligació de neutralitzar” l’efecte dels increments de preus dels consums bàsics sobre els ciutadans, especialment els sectors més febles, en un context de sortida de la crisi econòmica com l’actual. “Ho hem fet amb el transport públic i ara ho fem amb l’abastament d’aigua, en el marc del compromís amb els serveis públics que assumeix el Govern, que té marge econòmic per prendre aquesta mesura”, ha sentenciat Rull.

