El ministre espanyol de Foment, Íñigo de la Serna, ha reconegut que el tren llançadora a l’aeroport de Barcelona-El Prat no entrarà en funcionament fins més enllà del 2018, més tard del termini que havia anunciat prèviament el govern espanyol. En una visita a les obres d’aquesta infraestructura avui a la tarda i acompanyat de la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre de Foment ha elevat el cost del tren llançadora fins als 285 milions d’euros —per sobre dels 268 previstos inicialment— i ha admès que la primera fase del projecte, que inclou l’execució d’un túnel de 3,1 quilòmetres, no estarà enllestida fins el desembre de 2018. El tren llançadora ha d’unir l’estació de Sants amb la T1 de l’aeroport en 19 minuts i s’estima que donarà servei a nou milions de viatgers anualment.

En unes declaracions als mitjans de comunicació després de visitar les obres, De la Serna ha admès que la primera fase de l’obra és la més ‘complicada’ ja que s’ha d’executar la plataforma sobre la que es col·locaran les vies del tren llançadora. Durant la segona fase, que s’executarà posteriorment al desembre de 2018, s’instal·laran les vies i catenàries necessàries per la circulació dels combois, així com les estacions que han de rebre els trens en les dues terminals T1 i T2 de l’aeroport del Prat.

El ministre ha apuntat que hi ha molts serveis que es troben afectats per aquest projecte, que en els seus 4,5 quilòmetres de longitud travessa infraestructures crítiques com el mateix aeroport i que també afecta la connexió ferroviària entre Barcelona i Tarragona. ‘Un cop acabat, el projecte, permetrà un avenç molt significatiu en la mobilitat dels usuaris de l’aeroport del Prat i una millora en la intermodalitat entre el tren i el metro’, ha conclòs el titular de Foment.

La tuneladora que ha d’executar el tram soterrat del trajecte del tren llançadora ja ha estat utilitzada en l’execució d’altres grans infraestructures ferroviàries, com és el cas de l construcció de la línia d’alta velocitat. El ministre De la Serna ha avançat que durant el mes d’abril arribaran les primeres peces de la tuneladora, que estarà muntada durant l’estiu i que podrà començar l’execució del túnel a principis de setembre d’aquest 2016.

La vice-presidenta insisteix en la via del diàleg i ‘l’estabilitat institucional’

En clau més política, la vice-presidenta ha insistit en la necessitat de la ‘via del diàleg, la cooperació i l’estabilitat institucional’ i ha dit que aquesta forma d’actuar permet portar a terme obres com la llançadora de l’Aeroport. Ha reivindicat que les administracions han d’atendre les demandes dels ciutadans i ha reclamat que ‘és responsabilitat de tots’ poder avançar en infraestructures com aquesta. ‘Estem per buscar solucions als problemes, continuar invertint i garantir els serveis públics i els drets’, ha declarat.

Saénz de Santamaría ha posat com a exemple la ‘bona col·laboració i la bona feina de tots’ que segons ella demostra aquest projecte per tal de poder continuar treballant ‘per dotar Catalunya i Espanya d’infraestructures de primera’. La vicepresidenta ha destacat que un projecte com el tren llançadora afavoreix ‘la cohesió social com la vertebració territorial’, un element fonamental per a l’economia catalana per la seva ‘posició geogràfica estratègica’, la seva proximitat a França i el flux de mercaderies i viatgers que circulen pel seu territori.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]