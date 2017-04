El pressupost del Departament de Salut creixerà en 997 milions d’euros aquest 2017. El govern ho aprovarà les pròximes setmanes i per tant, el pressupost ‘a executar’ del Salut patirà un increment que ha de permetre respondre les necessitats del Departament i els objectius marcats en línies com per exemple el pla de xoc. L’increment es calcula en funció de l’augment en els darrers exercicis i normalment es dona a través de la comissió interdepartamental i per primera vegada, es blindarà amb un acord de govern. Ho ha avançat aquest dijous el conseller de Salut Toni Comín, en la seva compareixença davant la comissió de Salut on ha explicat el pla de xoc per a les llistes d’espera.

La desviació que experimenta el pressupost del Departament de Salut al llarg de l’any es blindarà enguany a través d’un acord de govern que es prendrà les properes setmanes. D’aquesta manera, ha dit Comín, es fa explícit un compromís polític de poder garantir que el pressupost ‘meritat’ del Departament, sempre més alt que el pressupost inicial, es pugui tirar endavant. Comín ha dit que la xifra d’enguany és similar a la d’altres exercicis i que aquest canvi es fa pel requeriment de l’oposició que exigeix garanties, un requeriment ‘raonable’.

Comín ho ha explicat en la seva compareixença a la comissió de Salut per explicar el pla de xoc de les llistes d’espera. Precisament, el titular de Salut ha fet referència a la garantia que suposa aquesta ampliació de pressupost a l’hora de complir els objectius del pla de xoc de les llistes d’espera, que ha de reduir a la meitat el nombre de pacients i a la meitat el temps que espera. Comín ha destacat que en pressupost prorrogat s’han millorat les xifres dels darrers anys, i que tot i que les llistes hagin crescut un 5%, el temps d’espera s’ha reduït en un 20%. Comín ha explicat que els reptes del Departament d’aconseguir fer una gestió més àgil de tot el procés.

Els partits de l’oposició han posat en dubte que el pla de llistes d’espera es pugui reduir només amb els 46 milions que hi ha pressupostats. Des del Partit Popular Xandri ha retret a Comín que estigui més preocupat per ‘la titularitat’ del sistema sanitari català que no pas pels pacients. El portaveu de Ciutadans, Jorge Soler, ha criticat la falta de transparència del Departament en donar tard les xifres i preguntes que es formulen. Des de la CUP, Anna Gabriel ha demanat posar llum a la gestió de Boi Ruiz per poder entendre que s’hagi millorat la gestió de les llistes en només un any de treball i ha demanat separar l’activitat pública de la privada. En aquest sentit, Gabriel ha plantejat a Comín saber quanta gent ‘cau’ de la llista d’espera perquè decideix anar a la sanitat privada.

