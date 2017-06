El conseller de Cultura, Santi Vila, ha presentat aquest dimecres una nova línia d’ajuts per a la traducció al català d’obres literàries i no literàries en altres llengües. Tal com va avançar l’ACN, les subvencions tenen per objectiu potenciar la producció editorial a Catalunya i equilibrar el cost de l’edició perquè el preu de venda sigui més competiu. La mesura incentivarà la publicació d’obres d’alta qualitat i de temàtiques poc difoses en llengua catalana, amb especial incidència en l’assaig. La primera convocatòria ha tingut “bona acollida” al sector editorial i s’estima que es publiquin més de 150 títols al llarg de l’any. El Departament destinarà una partida de 300.000 que preveu mantenir fins l’any 2020.

El Departament de Cultura ha creat aquesta línia de subvencions en el marc del ‘Pla de Lectura 2020’ per tal d’impulsar l’edició i la traducció en llengua catalana, d’afavorir la creació d’un catàleg ampli i d’alt interès a disposició dels lectors. La convocatòria d’aquests ajuts s’ha posat en marxa aquest juny i estarà oberta fins el 30 de novembre. Segons ha explicat la directora general de Política Lingüística, Esther Franquesa, fins el moment ha tingut una acollida “excel·lent” per part del sector editorial i s’espera que el Departament pugui donar suport a la traducció al català de 150 títols, tant de literaris com de no literaris.

Franquesa ha celebrat que la nova línia d’ajuts “amplia” el focus perquè, a diferència d’altres subvencions que han ofert, ara s’orientarà tant a obres literàries com en no literàries. El Departament permetrà la ‘concurrència no competitiva’, és a dir, que les editorials facin la selecció d’obres a traduir al català. L’ajut subvencionarà el 50% del cost total dels projectes de correcció i traducció, en el cas de les obres literàries, i el 70% en el cas de les no literàries. Això si, obligarà a les editorials a tenir l’edició feta i publicada abans del 30 de setembre de 2018. Cada empresa només podrà presentar un màxim de sis projectes per garantir que puguin acollir-se a les subvencions “el major nombre” de companyies.

La conselleria determina que per rebre l’ajut les obres literàries hauran de tenir un mínim de 75.000 espais, tret de les obres poètiques, teatrals i el còmic. Com a mínim, hauran de comptar amb un tiratge de 500 exemplars i garantir una retribució mínima pel traductor de 12 euros per cada 2100 espais. Aquests treballs es podran traduir al català de qualsevol llengua del món, en excepció de les llengües oficials de Catalunya. En el cas de les obres no literàries, es podran fer traduccions del castellà al català i de la resta de llengües del planeta. La presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, ha celebrat la posada en marxa d’aquests ajuts perquè contribueixen a “enfortir” el sector i la diversitat. “Aquests ajuts a la traducció han estat llargament reivindicats. Permetran donar més possibilitats d’edició”, ha assegurat Ayats. Per la seva banda, el president del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha subratllat que s’han reconegut els esforços del sector editorial en un moment en què els lectors “cada vegada llegeixen més llibres”.

