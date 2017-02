El 17è Festival Internacional de Màgia- Memorial Li-Chang tornar a convocar aquest febrer a Badalona els millors mags i il·lusionistes, entre els quals l’estrella de la ventrilòquia Marc Métral o l’expert en grans il·lusions Raúl Alería. La cita s’inaugura amb la Primera Trobada de Mags de Catalunya, que reunirà el dissabte una vintena de mags. La menció honorífica de l’edició és per Hausson – Jesús Julve- històric mag català que actualment co-dirigeix La Seca-Espai Brossa.

La Primera Trobada de mags de Catalunya és la principal novetat del Festival Internacional de Màgia de Badalona. Amb aquesta trobada el festival vol mostrar una representació de la màgia que es fa a Catalunya. Dissabte una vintena de mags de les associacions professionals de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona oferiran els seus trucs de màgia simultàniament.

La Gala Internacional de Màgia és el plat fort del festival, i comptarà amb noms destacats com el ventríloc Marc Metral, el mag Arúl Alería -expert en les grans il·lusions i que farà un homenatge al clàssic número escapista de Houdini-, o la ‘nova màgia’ de Melodía García Rigolo, entre més. No hi faltarà la gala solidària de màgia, el 5 de març, conduïda pel Mag Nani. Un cop més, la vetllada recaptarà fonts pel projecte Solidarimàgia, una iniciativa que trasllada la màgia a les regions més desafavorides del món. La gala està protagonitzada per joves promeses de la màgia.

Un altre espectacle d’estacat del Memorial Li-Chang serà amb la fórmula, estrenada l’any passat, de combinar màgia i humor. En aquesta ocasió l’actor i còmic José Corbacho compartirà escenari amb els mags Joaquin Matas i Ángel Gea al Teatre Principal, en una sala reconvertida en un antic cabaret, amb el públic assegut al voltant de tauletes a la platea.

La menció honorífica que cada any concedeix el festival a una personalitat o empresa del món de la màgia en reconeixement a la seva trajectòria serà per a l’il·lusionista Hausson (Jesús Julve). Hausson es va iniciar en la màgia als 9 anys i des d’aleshores ha participat sobretot en les disciplines d’escena i manipulació, guanyant diversos premis, i ha creat espectacles mostrant que la màgia és quelcom més que un joc de mans: que és plàstica, que és una art escènica i que és poesia.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]