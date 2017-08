La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dijous que l’ajuntament mai ha rebut cap comunicació d’una possible alerta a la Rambla, i ha remarcat que en la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat, estat i Generalitat van descartar ‘explícitament’ que hi hagués ‘cap amenaça ni cap avís concret ni cap notícia sobre cap cèl·lula organitzada’. ‘I això consta a l’acta’, ha afegit en declaracions a Ràdio Barcelona. En aquest sentit, ha indicat que vol pensar que si cap de les dues administracions no van fer conèixer aquest avís és ‘perquè no li donaven credibilitat’. De fet, ha explicat que en el passat sí que han rebut altres avisos en altres punts de la ciutat i s’ha actuat en conseqüència.

Colau ha explicat que ha parlat aquest matí amb el conseller de l’Interior, Joaquim Forn, i també amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i els ha demanat que transmetin informació ‘concreta i clara’, així com la ‘màxima coordinació’ entre administracionsi ha assegurat que el consistori sempre ha treballar d’aquesta forma, abans, durant i després dels atemptats.

En demanar-li si l’han convençuda les declaracions, en roda de premsa, del conseller Forn i del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, Colau ha apuntat que a ella no li pertoca fer valoracions ‘precipitades ni donar opinions’ perquè cal evitar ‘generar possibles polèmiques polítiques en un tema tècnic i que s’ha de treballar coordinadament’. ‘Així ha treballar l’Ajuntament, evitant hipòtesis i polèmiques estèrils’, ha conclòs.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]