El coordinador general del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha advertit el Govern que el seu partit utilitzarà ‘tots els recursos legals que té a la mà’ per evitar l’entrada en vigor dels pressupostos. ‘És evident que no ens quedarem de braços creuats quan s’aprovin uns pressupostos que contemplen una consulta per un referèndum d’autodeterminació’, ha sentenciat el líder dels populars, assegurant que l’aprovació dels comptes provocarà ‘el xoc contra un gran mur, que és l’estat de dret’. Acompanyat per un ampli gruix de veïns a les portes del recent inaugurat camp de futbol de Badalona, Albiol també ha carregat contra la mobilització que promouen els partits i entitats sobiranistes pel 6 de febrer, dia en què comença el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver celebrat al consulta del 9-N: ‘hi ha una part de la classe política que ha perdut el nord’, ha reblat.

Xavier Garcia Albiol s’ha oposat frontalment aquest diumenge als comptes de la Generalitat que la CUP s’ha compromès a avalar. El coordinador general del PPC ha assegurat que el Govern i els cupaires ‘estan portant Catalunya a un carreró sense sortida’ pel fet de vincular l’aprovació dels comptes a la celebració del referèndum, i ha vaticinat que “al final la Generalitat s’estimbarà contra un gran mur”. Albiol s’ha referit així a l’estat de dret, insistint que el marc legal “impedeix que propostes d’aquest tipus es puguin dur a terme”.

Al mateix temps, Albiol ha advertit que ‘encara que els pressupostos entressin en vigor a Catalunya ningú convocarà un referèndum per separar-se d’Espanya perquè el govern del Partit Popular no ho permetrà’. ‘Els pressupostos poden portar inclosa la consulta, però ningú convocarà un referèndum’, ha remarcat.Pel que fa al judici contra Mas, Ortega i Rigau per la consulta del 9-N, el qual començarà el proper 6 de febrer, el líder dels populars ha criticat de nou el fet que la consellera de Governació consideri ‘normal i necessari’ que els funcionaris demanin festa per anar a les mobilitzacions de suport als encausats. ‘Em sembla inadmissible que s’utilitzi un judici a un polític que ha incomplert la llei per coaccionar i forçar indirectament els funcionaris a fer festa per anar a tocar les ‘palmes’ al president Mas’, ha etzibat Albiol.

A parer del coordinador general del PPC, el fet que la Generalitat vegi amb bons ulls que els funcionaris acudeixin a les mobilitzacions del 6 de febrer “és una manera de senyalar entre bons i dolents”. Sobre aquesta qüestió, Albiol ha evocat antics règims totalitaris i s’ha preguntat “si el proper pas serà que posin una senyal al braç per diferenciar els qui acompanyin Mas a la porta del judici i els que no”. La presència de catalans a Brussel•les, ‘absurda i estúpida’.

D’altra banda, Xavier Garcia Albiol ha respòs a la moció que el grup municipal d’ERC a Calafell ha registrat per demanar que sigui declarat persona ‘non grata’ al municipi pel ‘menyspreu’ que va mostrar al Parlament vers els veïns que van anar a la conferència del Govern a Brussel•les. ‘Aquestes reaccions em semblen pròpies de partits instal•lats en el disbarat polític’, ha senyalat, qualificant d’’absurd’ i ‘estúpid’ el fet que un grup de calefellencs de l’ANC es desplacessin fins a Bèlgica per assistir a la conferència de la Generalitat. Per Albiol, la petició que recull la moció ‘forma part del despropòsit en què està instal•lada Esquerra’.

