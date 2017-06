Airbnb considera un ‘assumpte privat’ que un antic alt directiu de la companyia utilitzés aquesta mateixa plataforma per rellogar un pis a turistes sense tenir les pertinents llicències ni el consentiment del propietari per fer-ho. En un breu comunicat, l’empresa ha argumentat que qui va ser director general per a Espanya i Amèrica Llatina, Kay Kuehne, ja no treballa a l’empresa i que l’anunci del pis no figura a la pàgina web des del 2016. D’altra banda, des de la companyia han manifestat estar ‘profundament entristits per les declaracions falses fetes per l’Ajuntament’, si bé en el comunicat no concreten a quines declaracions es refereixen. L’empresa ha anunciat que recorrerà la multa de 600.000 euros que el consistori té previst formalitzar aquesta setmana contra Airbnb per reincidència i ha afirmat que estan ‘decebuts per l’amenaça d’aquesta multa’. De fet, Airbnb ja va recórrer una sanció de 30.000 euros imposada prèviament.

Airbnb afirma que ha treballat amb més de 300 governs arreu del món per aconseguir una ‘regulació clara’ per a l’activitat econòmica que promou, i assegura que només a Europa es mantenen actualment converses amb més de 100 governs. ‘Ens sembla frustrant que Barcelona no en sigui un’, lamenten al comunicat.

També asseguren que en els últims sis mesos han treballat ‘incansablement’ amb l’Ajuntament per aconseguir arribar a un acord sobre ‘regles clares’ que diferenciïn entre ‘barcelonins de classe mitjana que comparteixen les seves llar i operadors professionals que s’hi dediquen com a negoci’. També sobre com eliminar els ‘mals actors’ de la plataforma. Segons Airbnb l’Ajuntament ‘sempre ha mantingut’ que aquest és també el seu objectiu.

Sobre aquesta qüestió indiquen que han posat sobre la taula ‘ofertes fermes i generoses’ que reflecteixen ‘la naturalesa única’ de la plataforma, però afirmen que l’Ajuntament va ‘rebutjar’ les negociacions i ha ‘triat el conflicte per sobre de l’acord’.

Segons el parer de la companyia, a Barcelona les lleis que s’apliquen a la compartició de llars ‘es van escriure per a les grans empreses, molt abans que Airbnb existís’. Aquestes lleis, assegura la plataforma, ‘protegeixen les grans empreses i exclouen les famílies de classe mitjana de poder-se beneficiar dels visitants’. Es tracta, diu, d’un ‘problema’ que vol ‘ajudar a solucionar’.

Al mateix comunicat s’afirma que la setmana passada 69.000 persones d’arreu del món es van allotjar a Barcelona utilitzant Airbnb. Segons la companyia, l’any passat la xifra va ser d’1,3 milions de persones, que van deixar 167 milions d’euros ‘a les llars barcelonines’ i van generar un impacte ‘de més de 1.000 milions d’euros a la ciutat’.

