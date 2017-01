El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es reuneix avui amb la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per tractar principalment del finançament. Ho va anunciar ahir Puig abans de la jornada interparlamentària que va fer el PSPV-PSOE. Va avançar que li explicaria allò que ja va dir a la conferència de presidents autonòmics sobre les inversions en infrastructures, finançament autonòmic i articulació de mecanismes per compensar el deute. Puig creu que el govern espanyol, abans del nou pressupost general, haurà de fer ‘moltes cessions’ i que entre tots els diputats valencians han d’aconseguir unes inversions proporcionals a la població, a més del finançament del transport metropolità i partides destinades a cultura.

Sobre el procés de primàries al PSOE i la candidatura de Pedro Sánchez, Puig digué: ‘Cadascú ha de prendre les decisions que ha de prendre i el partit té una enorme responsabilitat.’ No es decantà per cap dels candidats, però es comprometé a estudiar les candidatures quan ja s’haguessin presentat totes. Encara afegí que el preocupava més renovar la socialdemocràcia que no pas pronunciar-se sobre noms.

Balanç de gestió

A l’hora de valorar el primer any i mig de gestió del nou executiu valencià, va considerar que es trobava en procés de consolidació de la gestió. ‘Feia vint anys que no governava l’esquerra i això, amb una administració bastant precaritzada, ha fet que l’aterratge fos complicat, però aquest govern ja desplega clarament una política molt productiva’, digué.

Per ell, la situació econòmica i social d’aquests vint mesos ha millorat substancialment. ‘Cal no cal fer ‘autobombo ni mostrar autosatifacció’, va matisar, perquè el confort solament porta a limitar la capacitat d’iniciativa. Tanmateix, considera que les coses van millor i que aquest govern es caracteritza per l’estabilitat, l’honradesa i el diàleg social permanent.

‘Hem estat de les primeres autonomies a aprovar el pressupost, s’ha renovat l’Acord del Botànic i ens hem compromès a aplicar cinquanta noves mesures aquest semestre’, va dir Puig, que destacà la importància del contacte permanent amb la ciutadania.

