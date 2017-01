El president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, la vice-presidenta del Consell i co-portaveu de Compromís, Mónica Oltra, i el secretari general de Podem al País Valencià i síndic a les corts, Antonio Montiel, signaran demà l’ampliació de l’Acord del Botànic. Així ho han anunciat avui en la roda de premsa a la Junta de Portaveus a les Corts Valencianes.

Montiel (Podem), Manolo Mata (PSPV) i Fran Ferri (Compromís) han valorat positivament que s’hagin assolit els compromisos pactats i han defensat que se n’introdueixin de nous en aquesta ampliació. Tot i això, Montiel considera que a l’executiu li falta trobar ‘la velocitat adequada’ per al desenvolupament dels objectius. En aquest sentit, ha criticat la ‘certa sequera’ en la presa de decisions i algunes ‘inèrcies del passat’ que encara perduren.

‘El govern té una oportunitat aquests primers mesos de l’any per donar un impuls a la seva gestió’, ha afirmat. Per a Montiel, el 2017 és l’any decisiu de la legislatura i cal una reflexió sobre el futur que es vol per al País Valencià.

Per als socialistes, Manolo Mata ha dit sentir-se molt content per com va l’acord amb Podem i Compromís, i ha volgut destacar la tasca del govern, que està invertint en polítiques socials per millorar la vida de la gent. En la mateixa línia s’ha manifestat Fran Ferri, de Compromís, també s’ha mostrat satisfet de l’ampliació de l’acord.

Per altra banda, la presidenta del PP del País Valencià i síndica a les Corts, Isabel Bonig, ha dit que al seu partit li és igual aquest acord i la seva ampliació. ‘És un acord polític entre ells’, ha dit. Un acord que ha qualificat ‘de perdedors’ i que no interessa a ‘la gent del carrer’.

