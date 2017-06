Milers de residents d’un gran complex d’habitatges del nord de Londres van ser obligats a abandonar els seus apartaments ahir al vespre. Les comprovacions contra incendis realitzades arran de la tragèdia a la torre Grenfell van determinar que els edificis no eren segurs. Les autoritats han efectuat comprovacions sobre la seguretat contra incendis en algunes de les gairebé 600 torres de gran altura d’Anglaterra.

Enmig d’escenes caòtiques, pares agafant a nens, mascotes i algunes pertinences, els veïns han abandonat els cinc blocs d’apartaments per dormir en matalassos inflables en un poliesportiu.

Segons que ha informat el govern, un total de vint-i-set blocs residencials de gran altura no han superat les proves de seguretat contra incendis realitzades després de la tragèdia de Grenfell. D’acord amb el Departament de govern Local i Comunitats, els edificis es troben a ciutat com Londres, Manchester o Plymouth. Un portaveu del departament ha precisat que personal dels governs locals treballarà amb els bombers per determinar quines accions cal emprendre ara.

‘Sé que és difícil però Grenfell ho canvia tot’, ha assenyalat la presidenta del Consell de Camdem, Geòrgia Gould, en un comunicat a ahir al vespre. ‘No crec que puguem assumir cap risc respecte a la seguretat dels nostres residents’, ha sostingut.

La policia, que investiga la causa de l’incendi a la torre Grenfell de vint-i-quatre plantes, ha indicat que el foc va començar en un frigorífic però es va propagar ràpidament a causa de l’ús d’un revestiment exterior a l’edifici, la qual cosa va atrapar als residents en els seus llits mentre dormien. El revestiment no ha complert cap de les comprovacions de seguretat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]