Rovira tanca “el tema de les banderes” i es limita a una acció simbòlica reivindicativa

TORREDEMBARRA (TARRAGONA), 4 (EUROPA PRESS)

L’alcalde de Torredembarra (Tarragona), Eduard Rovira (ERC), ha hissat personalment la bandera espanyola a la porta del consistori després d’una sentència que l’obliga a fer-ho, tot i que a manera “simbòlica” de la situació política l’ha penjat per sobre de la senyera i en el mateix pal.

En una roda de premsa al consistori aquest dimecres, Rovira ha explicat la seva decisió de col·locar la bandera en un lloc preferent com diu el jutge i de limitar-se a una acció reivindicativa que ha qualificat de prudent: “No vaig més enllà. Fins aquí arribarem amb el tema de les banderes”.

Rovira ha anunciat que no recorrerà la sentència –que també obliga a despenjar l’estelada de la teulada, cosa que ja s’ha fet– perquè creu que perdrien i que assumirà personalment el pagament dels 300 euros en costos a què ha estat condemnat l’Ajuntament.

L’alcalde ha destacat que ha pres personalment la decisió de penjar la bandera d’aquesta manera amb el suport dels regidors del seu partit a l’Ajuntament però no ho va comunicar a la direcció del partit: “ERC pot estar en contra que ho faci d’aquesta manera”.

Després de la roda de premsa, l’alcalde ha volgut escenificar la hissada de la bandera i ell mateix ha col·locat en un dels pals la bandera del municipi i l’espanyola i la catalana juntes en un altre –fins ara no hi havia cap col·locada–; a primera hora del matí ja estava despenjada també l’estelada de la teulada.

EL “LLENGUATGE DE LES BANDERES”

Rovira ha explicat el gest de col·locar la senyera per sota de l’espanyola remuntant-se a la Guerra de Successió: “Reivindiquem unes llibertats que per la força de les armes vam perdre. El llenguatge de les banderes parlarà”.

Després de preguntar-li si tornaran a recuperar l’estelada en la teulada de l’edifici municipal, l’alcalde no s’ha pronunciat però ha incidit que amb aquesta bandera volien mostrar la seva reivindicació: “Decidir per nosaltres mateixos el nostre destí”.

També critica que ningú havia demanat penjar l’espanyola abans d’assumir l’Alcaldia i només a l’entrar ell “hi ha hagut denúncies”; finalment ha estat la Delegació del Govern espanyol la que va recórrer i el Jutjat del Contenciós Administratiu 1 de Tarragona li ha donat la raó.

LA FOTO “CARNET” DEL REI

Un altre jutjat, en aquest cas el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, ha sentenciat que no és vàlida la foto mida carnet del Rei col·locada sobre la porta que l’Ajuntament té en el seu saló de plens i ha ordenat que el retrat sigui com a mínim de 29×20 centímetres i pengi “en lloc preferent”.

Sobre aquesta resolució l’alcalde no ha decidit si ho recorreran o acataran doncs vol discutir-ho amb els grups municipals ja que la decisió de posar la foto carnet ha estat presa al ple del 31 de juliol del 2015 a proposta de la CUP.

De moment, com no ha vençut el termini per a la presentació del recurs, la foto petita segueix penjada al costat de la de l’expresident de la Generalitat Artur Mas –també mida carnet– ja que no s’ha renovat el retrat des que Carles Puigdemont va assumir la Presidència del Govern.

