El govern català ha creat el Guardó Pau Casals per enfortir la projecció internacional del país a través de la figura del Llegat o Llegada d’Honor de la Cultura Catalana. El conseller de Cultura, Santi Vila, ha explicat que el premi es concendirà cada dos anys a persones de prestigi mundial i amb reputació, integritat i honorabilitat pública i privada.

En roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, ha informat que el premi, de caràcter vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució, vol influir en les cultures del món des dels valors de la cutlura catalana. Així mateix, vol distingir persones de qualsevol disciplina de l’àmbit cultural que destaquin per la seva excel·lència.

La primera edició es preveu anunciar el primer semestre del 2017, i hi ha molts noms sobre la taula. La conselleria de Cultura i la d’Afers Exteriors, juntament amb la Fundació Pau Casals, seran els encarregats d’elegir el guanyador. Vila ha evitat donar noms però ha exemplificat que fa unes dècades podien haver rebut el premi figures com Dalí, mentre que ara són persones que triomfen en les principals ciutats d’Europa i els Estats Units.

