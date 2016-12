‘Dues de les persones més assenyalades de l’alta societat encreuen les mirades durant una festa sumptuosa. […] Instantàniament enamorats l’un de l’altre, no s’imaginen que aquest moment serà el començament de la guerra més difícil de totes: la que hauran de lliurar contra una societat vigilant i puritana per poder estimar-se.’ Té l’aparença d’un argument inofensiu, d’una història d’amor impossible d’una sèrie qualsevol. Però no: és la sinopsi de Lo que escondían sus ojos, una sèrie que emet la cadena espanyola Telecinco i que explica l’afer amorós del ministre d’Afers Estrangers franquista Ramón Serrano Suñer i la marquesa Sonsoles de Icaza.

Serrano Suñer va ser el responsable de la repressió del règim franquista i va causar la mort de milers de republicans espanyols i catalans: es calcula que en va deportar deu mil a camps de concentració nazis. I ara protagonitza una història d’amor amable, inofensiva, que no és sinó una clara banalització del franquisme. Fins ara la indignació per aquesta producció no s’havia fet sentir. Però a Gavà, alumnes de batxillerat de l’IES de Bruguers han començat una campanya de Change.org perquè la sèrie sigui retirada.

‘L’objectiu és fer rebombori, crear consciència, provocar que la gent, per poca que sigui, en parli i que entenguem que es banalitza el franquisme’, diu Alba Vilanova, l’alumna impulsora del text que acompanya la petició. De moment, hi han reeixit. N’és una bona prova el reportatge de la prestigiosa publicació francesa Rue89, titulat ‘Quan una història d’amor revifa les ferides del franquisme’. És un article molt complet, amb declaracions de Vilanova, la seva professora d’història i Nieves Herrero, l’autora del llibre en què s’inspira la sèrie.

La campanya dels alumnes catalans vol obtenir 50.000 signatures –en el moment d’escriure aquesta notícia els en faltaven 5.000– per a presentar-les a la productora Mediaset i demanar formalment que es cancel·li la sèrie.

Aquesta iniciativa forma part del projecte ‘Alumnes antifeixistes per la recuperació de la memòria històrica’, que neix de l’assignatura d’història d’aquest institut de Gavà i que té el suport de l’Amical de Mauthausen: ‘Vam anar al camp de concentració de Buchenwald, on van estar molts refugiats republicans. Després vam fer una excursió per conèixer la ruta cap a l’exili’, explica Alba Vilanova. I assenyala la importància de rebre una bona educació en història: ‘Ens ensenyen la història des del punt de vista dels vençuts i de tots aquells a qui no els han donat paraula, com ara les dones, els nens i tots els oblidats.’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]