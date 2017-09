El jutge de l’Audiència espanyola Fernando Andreu ha confirmat la presó provisional per a Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemalal, detinguts per la seva presumpta participació en els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost. D’aquesta manera, el jutge desestima així la petició de les defenses, en considerar que hi ha indicis sòlids de la vinculació dels detinguts en fets d’extrema gravetat, tipificats com a setze delictes d’assassinat terrorista, més de cent delictes de lesions de caràcter terrorista, i delictes d’estralls, tinença i dipòsit d’explosius, així com de pertinença o integració en una organització terrorista. En aquesta línia, el jutge avisa que aquests delictes podrien comportar la pena de presó permanent revisable per als dos detinguts, la màxima que permet l’ordenament jurídic penal a l’estat espanyol.

En el cas de Driss Oukabir, el magistrat creu que va ser cooperador necessari per cometre els atemptats i que hi ha dades objectives per concloure que era plenament conscient que el seu germà, Moussa Oukabir, va patir una radicalització de tipus religiós que es va reflectir en la seva manera de vestir i pentinar-se i en els seus hàbits religiosos.

En la interlocutòria, el jutge recull que Oukabir va reconèixer aquest canvi de comportament del seu germà, amb un increment dels seus precs i que evitava el primer perquè creia que la policia el vigilava durant aquest moment del dia. A més, va assegurar que Moussa li recriminava que no anés només amb musulmans i que li havia comentat com els musulmans havien de fer ‘la jihad que implica guerra’.

El magistrat també recorda que va ser Oukabir qui va llogar la furgoneta amb què es va cometre l’atemptat a La Rambla. El detingut va assegurar en la seva declaració que el seu germà Moussa, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaaqoub li ho van demanar perquè volien fer una mudança i no tenien prou edat per llogar-la. No obstant això, Andreu considera que Oukabir no ha pogut donar cap detall d’aquest trasllat, com la ubicació de l’habitatge, i perquè va fer uns 100 quilòmetres per fer aquest lloguer acompanyat del nucli dur de la cèl·lula, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaakoub.

La interlocutòria també recull les contradiccions d’Oukabir en la seva declaració després que en un primer moment assegurés que el seu germà li havia sostret la documentació per llogar el vehicle per després dir que es tractava d’un favor que volia fer als amics del seu germà.

Pel que fa a l’altre detingut, Mohamed Houli Chemalal afirma que, a banda dels indicis sobre la seva participació en els atemptats, hi ha el fet que va reconèixer bona part dels fets i que l’objectiu era preparar artefactes explosius per cometre atemptats.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]