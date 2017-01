L’Organització Internacional de les Migracions (IOM) ha denunciat en un informe publicat aquest dimarts que almenys 253 persones han mort en el que portem d’any 2017 intentant arribar a Europa pel Mediterrani. La xifra és més baixa que la d’ara fa un any, quan durant el mes de gener van perdre la vida al Mediterrani 367 persones. L’organització també assenyala que 5.483 immigrants i refugiats han arribat el continent durant el primer mes de l’any, una xifra molt per sota dels 67.375 del mateix període del 2016. Tot i això, els morts s’han disparat a la ruta del mediterrani central, la que va a Itàlia (227), i la que connecta el nord-d’Àfrica amb Espanya (25).

L’informe de l’IOM avisa que dos germans de cinc i vuit anys, naturals de Costa d’Ivori, van morir al mar mentre viatjaven amb una barcassa cap a Itàlia. Els nens viatjaven amb les seves dues germanes, de 10 i 14, que van sobreviure, i havien sortit de Líbia. La seva intenció era arribar a França, on viu el pare. La barcassa transportava un total de 151 persones, la majoria de països de l’Àfrica Occidental.

‘Creuar el Mediterrani sempre és perillós pels immigrants, però en aquesta època de l’any les condicions del mar i el fred poden ser letals, especialment pels nens petits’, ha denunciat el Director de l’IOM a Roma, Federico Soda. ‘És inacceptable que nens com aquests morin intentant arribar a Europa per mar’, ha afegit.

De fet, amb el tancament de la ruta per Grècia, el nombre de persones que intenten arribar a Europa ha caigut exponencialment, passant de les 67.375 arribades del gener del 2016 a les 5.483 d’aquest mes. Tot i això, es percep un canvi de tendència. Si l’any passat la majoria de les persones que arribaven a la UE ho feien a través de Grècia (62.193), ara ho fan a través de la ruta d’Itàlia (4.292) i d’Espanya, des d’on no es disposa de xifres. A Grècia, aquest gener, van arribar 1.191 persones i s’hi va registrar un mort al mar, en comparació amb els 272 del mateix període de l’any passat.

El Mediterrani és la ruta migratòria més perillosa del món amb 253 morts. A la frontera entre els Estats Units i Mèxic, en el mateix període, s’hi han registrat 11 morts.

