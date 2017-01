A Inspira hem parlat diverses vegades del valor nutritiu dels aliments, no obstant, en aquest article, ens hem volgut centrar en el seu valor preventiu. La dieta mediterrània té la característica de preparar el nen per gaudir d’una bona salut en el futur. Per aquest motiu, la pediatra Herminia Villena ha seleccionat els beneficis més importants dels aliments amb propietats de medicament. Allò més destacat: la prevenció.

Hi ha aliments que, a més d’efectes sobre la nutrició, tenen un efecte beneficiós demostrat de manera satisfactòria sobre una o diverses funcions de l’organisme, de tal manera que contribueixen directament a la millora de la salut o a la reducció del risc d’emmalaltir. A aquests aliments que actuarien com si fossin un medicament sintètic, els anomenem aliments funcionals.

Aquests aliments formen part de l’alimentació equilibrada i variada habitual que ha de tenir un nen. La dieta mediterrània és molt rica en tots ells. Existeixen aliments modificats per treure o posar components (menys greix, més calci etc.) i convertir-los en aliments funcionals. Hi ha suplements dietètics obtinguts a partir de substàncies naturals que, presos en dosis més altes que les que contenen els aliments, podrien produir un efecte favorable per a la salut. Però no tots els que estan comercialitzats tenen més dosi que l’aliment natural ni tenen el mateix efecte sobre la salut. En aquest article no parlarem d’aquests productes, sinó dels aliments funcionals naturals. Els modificats o els suplements no són apropiats ni necessaris per als nens sans que fan la seva dieta correcta.

