Alexandre Desplat és un dels compositors de bandes sonores per a cinema més sol·licitats del moment. És autor, entre altres, de les músiques dels films ‘La jove de la perla’, ‘Harry Potter, ‘El discurs del rei’, ‘Philomena’, ‘The Imitation Game’, ‘El curiós cas de Benjamin Button’ o ‘Gran Hotel Budapest’, per la qual va rebre un Oscar a la millor banda sonora original. Aquest cap de setmana el compositor francès ofereix un concert a l’Auditori on repassarà les seves millors composicions amb el suport de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Aquest concert és el plat fort de la programació de Nadal de l’auditori barceloní, que va convidar a l’assaig general a molts treballadors públics –bombers, escombriaires, guàrdia urbana- que han de treballar la nit de Nadal. El públic sentirà un recull de composicions molt variat: hi haurà grans moments orquestrals i també passatges més íntims, com ara una de les peces que el músic va compondre per a ‘El discurs del rei’. A més Desplat té molts reptes pendents i alguns projectes començats, com ara la següent pel·lícula de Wes Anderson. Serà un film en stop motion i el compositor francès es tornarà a encarregar de la banda sonora.

