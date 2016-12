La cancellera alemanya, Angela Merkel, espera que l’autor de l’atemptat de dilluns a Berlín sigui detingut “molt aviat” i ha elogiat la tasca feta per les forces de seguretat i la Fiscalia en el marc de la investigació dels fets. El ministre de l’Interior, Thomas de Maiziere, ha admès que Anis Amri, el principal sospitós, és molt probablement l’autor.

Merkel, que ha visitat la seu a Berlín de la Fiscalia Federal (BKA), ha assegurat que s’està fent un “treball molt professional” i hi ha una bona “cooperació” entre els diferents organismes implicats. “Estan treballant molt dur perquè saben que hi ha milions de persones que esperen que l’autor sigui detingut aviat”, ha afirmat.

La cancellera ha assenyalat que ja sabien que Alemanya era “un objectiu dels islamistes” i ha subratllat que Berlín pot tenir la col·laboració i el suport d’altres països que també han estat víctimes d’atemptats en el passat i que “saben com tractar aquests reptes”.

“Estic convençuda que serem capaços de superar la prova perquè tenim personal capacitat que està fent tot el possible” per resoldre la situació, ha insistit la cancellera. Després de referir-se als valors de “democràcia i llibertat”, Merkel s’ha mostrat “confiada que serem capaços de mantenir la nostra manera de vida”.

Finalment, ha dit que se sent “molt orgullosa” que els últims dies, des que es va produir l’atemptat, la majoria dels ciutadans hagin respost “amb seny” al que ha passat.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]