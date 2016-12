Les forces de seguretat alemanyes han detingut un home d’origen tunisià per la seva presumpta vinculació amb l’atac comès la setmana passada contra un mercat de Nadal de Berlín, en què van morir 12 persones.

El suposat responsable d’aquest atac, Anis Amri, també d’origen tunisià, tenia en el seu telèfon mòbil el número del sospitós detingut aquest dimecres. La Fiscalia ha explicat que es tracta d’un home de 40 anys i ha confirmat escorcolls al seu habitatge i en empreses.

“Noves investigacions van apuntar que podria haver estat implicat en l’atac”, ha indicat el Ministeri Públic. Conforme avancin les indagacions, les autoritats determinaran “fins a quin punt es reafirmen les sospites contra la persona detinguda”.

Amri va morir abatut a trets per la Policia aquest divendres passat a la matinada a Milà, al voltant d’una estació de trens. Es va posar fi, així, a una operació de crida i cerca que s’havia iniciat després de la seva fugida del mercat nadalenc en què va atropellar desenes de persones.

