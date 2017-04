Frauke Petry, la copresidenta del partit populista de dretes d’Alternativa per a Alemanya (AfD) ha anunciat que desisteix de presentar-se com a candidata a les eleccions generals del proper 24 de setembre. Petry, coneguda com l”anti-Merkel’, ha comunicat en un missatge de vídeo que no està disposada ni a liderar una candidatura en solitari, com aspirava al principi, ni a una fórmula d’equip, com demandaven els seus rivals en les mateixes files del partit anti-immigració.

Els sondejos de cara als comicis de setembre pronostiquen l’entrada per primera vegada d’AfD al Bundestag, la qual cosa significaria que per primera vegada un partit xenòfob i d’ultra-dreta tindria escons al parlament alemany després de la Segona Guerra Mundial.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]