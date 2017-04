COLÒNIA (ALEMANYA), 22 (DPA/EP)

Manifestants s’han enfrontat aquest dissabte amb la Policia alemanya a la ciutat de Colònia durant la marxa que s’està celebrant prop del lloc en el qual el partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) celebra la seva convenció.

Almenys dos agents han resultat ferits en els enfrontaments, en els quals també ha estat incendiat un vehicle policial, segons un portaveu de la Policia local, que ha aclarit que la situació segueix en marxa i és “bastant agressiva” a diversos barris de la ciutat. Hi ha ja un sospitós detingut per aquests fets.

La Policia ha hagut d’escortar als membres d’AfD perquè poguessin arribar a l’hotel on se celebra el congrés aquest dissabte i diumenge, després que centenars de manifestants envoltessin les instal·lacions situades al centre de la ciutat per protestar amb ajuda de megàfons, xiulets o pancartes.

La protesta, convocada sota el lema “Solidaritat en lloc de campanya de difamació”, ha provocat que l’arribada dels prop de 600 delegats d’AfD sufiera grans retards. En el bloqueig de l’hotel van participar prop de 3.000 persones, segons els els organitzadors de la manifestació.

Les autoritats esperen un total de 50.000 persones en els diversos actes de protesta convocats per a aquest dissabte. Uns 4.000 agents han estat desplegats per evitar disturbis entre partidaris de la formació ultradretana i manifestants contraris a la mateixa.

Està previst que la ministra principal de Renania del Nord-Westfàlia (on es troba Colònia), Hannelore Kraft, i el líder dels Verds, Cem Ozdemir, intervinguin en la protesta contra l’AfD aquest dissabte.

CONGRÉS D’AFD

Els ultradretans d’AfD definiran aquest cap de setmana la seva estratègia per a les eleccions generals del 24 de setembre en un congrés que estarà més marcat per les lluites pel poder entre els seus dirigents que pels continguts.

El partit que va néixer en 2013 com un moviment d’acadèmics indignats amb els milionaris rescats a països del sud d’Europa oscil·la en l’actualitat entorn del deu per cent de la intenció de vot, la qual cosa li permetria entrar per primera vegada en el Bundestag alemany.

El congrés ve marcat per la decisió aquesta setmana de la carismàtica Frauke Petry, qui presideix el partit juntament amb Joerg Meuthen, de renunciar a encapçalar la llista electoral. Petry va dir que no estava a disposició ni com a candidata única, com aspirava al principi, ni formant un equip, com proposaven els seus rivals de l’ala més dretana.

