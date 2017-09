FRANKFURT (ALEMANYA), 3 (Reuters/EP)

Els tècnics del Servei d’Artificiers alemany han aconseguit finalment desactivar la bomba de gran tonatge de la Segona Guerra Mundial trobada durant unes obres a Frankfurt que ha obligat a evacuar més de seixanta mil persones i a mobilitzar més d’un miler de treballadors dels serveis d’emergències.

L’operació ha començat amb unes tres hores de retard perquè alguns dels veïns afectats, que viuen en un radi d’1,5 quilòmetres de distància de la bomba HC 4000 que pesava 1,8 tones i portava 1.300 quilograms d’explosius, han refusat de desatllotjar els seus habitatges.

Una persona ha estat detinguda per haver-se negat a abandonar la zona, segons que informa l’agència alemanya DPA.

L’evacuació més gran registrada fins avui va ser l’efectuada a finals del 2016 a Augsburg, amb prop de 54.000 persones desallotjades.

Els experts creuen que hi ha prop de 250.000 bombes a Alemanya llançades pels aliats durant la Segona Guerra Mundial que, per algun problema tècnic, no van explotar en el seu moment.

Durant el conflicte, britànics i nord-americans van llançar 1,5 milions de tones de bombes sobre Alemanya i van causar 600.000 morts.

S’estima que el 15% de les bombes no van explotar per problemes tècnics i que algunes d’elles es van incrustar profundament a terra.

Aquests artefactes es troben, sobretot, en la conca del Ruhr i la zona del Baix Rin, però també en grans ciutats com Dresden, Hamburg o Hannover.

Habitualment es troben durant treballs de construcció i quan s’analitzen imatges aèries històriques.

Els experts creuen que es continuaran detectant artefactes explosius sense detonar durant dècades.

