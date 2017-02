BERLÍN, 5 (Reuters/EP)

El director de la publicació alemanya ‘Der Spiegel’, Klaus Brinkbaeumer, ha defensat la portada d’ahir en la qual apareix un dibuix del president dels Estats Units, Donald Trump, subjectant el cap decapitat de l’Estàtua de la Llibertat amb la llegenda “Amèrica Primer” que el mandatari va emprar en el seu discurs inaugural.

“‘Der Spiegel’ no té intenció de provocar a ningú”, ha declarat Brinkbaeumer després de l’impacte de la portada. “Volem demostrar de què va això. De democràcia, de llibertat, de llibertat de premsa i de justícia. Totes elles estan en greu perill”, ha asseverat.

“Estem defensant la democràcia. Són temps greus”, ha afegit el periodista en resposta a comentaris com els abocaments per Alexander Graf Lambsdorff, vicepresident del Parlament Europeu i membre del partit Liberal Demòcrata, que va qualificar la imatge com a “mancada de gust”.

El diari ‘Die Welt’ va considerar que la portada “danyava al periodisme” mentre que una altra capçalera, el ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, va indicar que el dibuix “dóna a Trump el que vulgues: una imatge distorsionada que pot aprofitar per distorsionar al seu torn la imatge dels mitjans”.

