El líder del PPC i regidor a l’Ajuntament de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha respost a la regidora musulmana de la ciutat, Fàtima Taleb, que fer-lo responsable dels insults que ella rep pel carrer és “una bona excusa per tapar la seva incompetència”. Albiol reacciona així al rebombori provocat a les xarxes socials després que Taleb hagi fet públics els atacs islamofòbics rebuts en el darrer any i mig. Segons Taleb, aquestes mostres de xenofòbia tenen el seu origen en la “política d’odi” d’Albiol durant el mandat passat, quan era alcalde.

