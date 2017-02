El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de tenir ‘fòbia’ al diàleg i li ha retret que ‘dir que l’estat espanyol no vol diàleg és una provocació’. En resposta a la intervenció de Puigdemont per valorar el judici pel 9-N, el popular ha considerat que el president havia fet un ‘numerat electoral’ i ha afegit que a l’únic que es limita és a fer un ‘monòleg’. ‘Vostè fuig i tem el diàleg’, ha declarat. Ha afegit que a l’estat espanyol no es persegueix ningú per posar les urnes o per les seves idees sinó que ‘es jutja polítics que actuen al marge de la llei’ i ha considerat que tant l’anterior govern com l’actual són ‘valents’ per organitzar moviments al carrer però davant d’un jutge ‘aquesta valentia desapareix’, en al·lusió a la defensa d’Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega.

