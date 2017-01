Albert Rivera s’ha imposat amb comoditat a les primàries per encapçalar el comitè executiu de C’s amb el 87,3% dels vots. La seva candidatura, batejada amb el nom ‘España Ciudadana’, ha aconseguit un total de 5.999 suports entre la militància. La candidatura ‘Alternativa Ciudadana’, encapçalada per Diego de los Santos Parejo i formada per 23 membres, ha obtingut el 6,5% dels vots, amb un recompte de 452 vots.

Finalment, la candidatura ‘Esencia Ciudadana. El Espíritu y la Identidad del Movimiento Ciudadano’, liderada per Juan Carlos Bermejo Ortega i integrada per 23 membres, ha esgarrapat el 6,2% dels sufragis, sumant 423 suports. La participació en aquest procés de primàries per a l’elecció del comitè executiu de C’s ha estat de 6.874 vots, poc més del 34% del cens habilitat per votar (uns 20.000 afiliats). Les votacions s’han efectuat de forma telemàtica entre les 10.00 hores de dijous 26 de gener i les 22.00 hores del divendres 27 de gener.

