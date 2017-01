El cèlebre sociòleg i filòsof polonès Zygmunt Bauman, ideòleg de la societat líquida, s’ha mort avui a noranta-dos anys, a la ciutat anglesa de Leeds. Fou un dels signants del manifest ‘Deixeu votar els catalans’, el novembre del 2014, els dies previs al 9-N, juntament amb unes altres personalitats internacionals, com ara Desmond Tutu, Adolfo Pérez Esquivel, Ken Loach, Noam Chomsky i Colm Tóibín. El manifest deia:

«Aquesta exigència ferma de votar és el resultat d’una llarga sèrie de desavinences entre els governs de Catalunya i d’Espanya sobre el grau d’autonomia cultural, política i financera de què haurien de gaudir els catalans, malgrat els diversos intents que hi ha hagut d’arribar a una solució acceptable.

Tal com mostren els precedents quebequès i escocès, la millor manera de resoldre les disputes internes legítimes és emprar les eines de la democràcia. Evitar que els catalans votin sembla contradir els principis que inspiren les societats democràtiques.

Així doncs, fem una crida al govern espanyol i a les seves institucions, així com als seus homònims catalans, a treballar conjuntament perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar sobre el seu futur polític i que es negociï de bona fe d’acord amb el resultat.»

La llista de signants era aquesta:

