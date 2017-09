Airbnb valora positivament el document presentat avui per la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa a Catalunya, segons ha informat la companyia en un comunicat. Airbnb considera que l’acord ‘reconeix els beneficis de l’economia col·laborativa’ i preveu la figura de llars compartides ‘com una modalitat amb un registre diferent del dedicat a l’Habitatge d’Ús Turístic (HUT)’.

L’empresa ‘agraeix a la Generalitat que hagi fixat les bases per a una regulació justa per a les famílies catalanes que volen compartir la seva llar en períodes de curta estada, promovent un model de turisme sostenible i de qualitat a Catalunya’. Així mateix, des d’Airbnb ‘es valora l’aposta decidida de Catalunya de seguir les recomanacions de la Unió Europea, i elaborar una regulació moderna, justa i clara sobre les llars compartides i l’economia col·laborativa’.

Airbnb estima que l’any passat prop de 7.400 famílies catalanes van compartir una o més habitacions a la seva residència habitual. ‘Si aquestes famílies poguessin compartir el seu habitatge habitual sencer quan són fora de vacances o viatjant, podrien ingressar uns 38 milions d’euros en un any’. Per últim, Airbnb celebra que ‘no es diferenciï entre habitatge sencer i habitatge compartit i ofereix la seva col·laboració per continuar treballant plegats per trobar solucions adequades per a tots’.

