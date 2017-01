La plataforma per compartir i llogar habitatges, Airbnb, s’ha convertit en l’actor més important del sector turístic mundial i referent de l’anomenada economia col·laborativa. L’empresa de San Francisco, fundada el 2008, té presència a 34.000 ciutats i un valor al mercat de 30.000 milions de dòlars. La seva activitat econòmica, al marge dels canals habituals del turisme, ha permès una expansió i abaratiment de l’oferta d’allotjament en moltes capitals. Tanmateix, els seus crítics denuncien que la companyia promou l’economia submergida, fa competència deslleial i adultera els mercats de lloguer de ciutats turístiques com Barcelona.

Airbnb opera en una zona grisa del sector. Cap legislació, abans de la seva irrupció, contemplava els allotjaments privats com eventuals pisos turístics. El creixement desenfrenat de l’empresa i els buits legals han fet inevitable el xoc amb les institucions. Aquest estiu, la Comissió Europea va demanar als governs dels països membres que no prohibissin les companyies d’economia col·laborativa com Airbnb i Uber. De totes maneres, Brussel·les va recalcar la necessitat d’una regulació d’àmbit europeu per legalitzar aquesta activitat, ja que ara imperen les incertes jurídiques i la disparitat de criteri.

A l’espera d’una directiu europea que homogeneïtzi el mercat i el doti de sentit, els governs i les administracions municipals continuen actuant pel seu compte. Ahir, el Consell va anunciar que obria un expedient sancionar en contra d’Airbnb, perquè la plataforma ha ignorat diversos requeriments de l’Agència Valenciana de Turisme per a retirar de la seva web pisos turístics il·legals (no inscrits en el registre de Turisme). ‘La fase de pedagogia i contra-arguments sobre l’economia col·laborativa ja ha passat. He donat instruccions perquè no hi hagi impunitat’, va assegurar al diari Levante el secretari valencià de Turisme, Francesc Colomer.

La companyia ara disposa de quinze dies per presentar al·legacions. Si el Consell les considera insuficients, la multa podria ser de fins a 30.000 euros. Un import inferior a les sancions de 100.000 euros que preveu la futura normativa que s’està tramitant. En paral·lel, l’administració està portant a terme inspeccions per a descobrir el nombre de pisos turístics que operen sense llicència al País Valencià. Només a l’estiu se’n va detectar 10.500.

Un camí obert per la Generalitat, però amb traves

La via sancionadora contra Airbnb la va obrir la Generalitat el 2014. El llavors conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va anunciar que multava l’empresa amb 30.000 euros per incomplir la llei de Turisme. ‘L’economia col·laborativa no vol dir ni economia submergida, ni frau fiscal’, va dir Puig, que també va recordar que els pisos han d’estar inscrits al registre d’establiments turístics del govern. A més, va amenaçar de blocar la pàgina web de la companyia al Principat.

Airbnb va pagar la multa, però la va recórrer a la justícia. Al desembre passat, dos anys després, un jutge del contenciós-administratiu número 11 de Barcelona la va anul·lar perquè la regulació vigent no deixa clar si l’activitat de l’empresa és legal o il·legal. En aquest sentit, la sentència assegura que l’empresa ‘desborda’ la legislació i que el conflicte no pot ser resolt de manera provisional amb ‘sancions prospectives’. Per això, el jutge insta el govern a aclarir el buit legal i proposa que la llei de Turisme contempli que les webs com Airbnb necessitin autorització administrativa per operar. La Generalitat ha recorregut la sentència.

Mentre no es resolt. El govern va informar que en el redactat del nou pressupost s’especifica que les plataformes que promouen l’allotjament entre particulars hauran de pagar la taxa turística tal com fan els hotels i els càmpings. L’import que es cobrarà serà el mateix que als hotels de cinc estrelles o gran luxe: 2,25 euros per nit. Si l’allotjament és fora de Barcelona, la quantitat cau fins als noranta cèntims. El redactat també apunta que les plataformes són les responsables solidàries, per tant hauran de pagar l’impost si els usuaris no ho fan.

Colau, un pas més enllà amb les sancions

La batllessa de Barcelona, Ada Colau, també ha fet ús de la via sancionadora. El 2015 l’ajuntament va multar amb 30.000 euros diverses plataformes, entre elles Airbnb, per publicitar a les seves pàgines pisos turístics il·legals. La capital catalana és un dels mercats principals d’Airbnb. A la ciutat ofereix gairebé 60.000 llits, quelcom que la converteix en l’actor més rellevant del sector turístic. El conjunt de grups hotelers disposa d’uns 68.000 llits.

El govern municipal ha denunciat diverses vegades la situació irregular de part dels allotjaments que ofereixen companyies com Airbnb o Homeaway, fet que deriva en competència deslleial amb la resta del sector. Però també preocupa que molta d’aquesta oferta massifica encara més una ciutat ja de per si col·lapsada pel turisme. Molts dels habitatges es troben en les zones amb més pressió: Barceloneta, Sagrada Família o el Barri Gòtic.

Al novembre, Colau va anunciar que multava Airbnb i Homeaway amb 600.000 euros per reincidència. Una infracció considerada com a ‘molt greu’. D’ençà de la primera sanció, les companyies continuaven publicitant pisos sense fer constar el número de Registre de Turisme de Catalunya. ‘No és assumible que hi hagi milers de pisos operant sense llicència i de manera il·legal, sense pagar impostos i causant perjudicis a les comunitats de veïns’, va declarar la batllessa.

Ambdues plataformes han recorregut les sancions i n’esperen també l’anul·lació. Airbnb va assegurar que ‘és una decisió trista’, però que ‘continuarà cercant el diàleg amb l’ajuntament de Barcelona’ perquè es considera part de la ‘solució’ del problema del turisme. I va afegir: ‘Aquestes són normes antiquades que protegeixen a les indústries ja existents i amenacen els ingressos econòmics de milers de ciutadans’. Fins ara, Barcelona ha estat l’única ciutat que ha multat la companyia.

Les Illes reformen la llei de Turisme i incrementen les sancions

El govern de les Illes modificarà la llei de Turisme per ‘evitar un creixement il·limitat de l’oferta que pugui provocar una massificació turística’. La nova legislació contemplarà un increment de les sancions pels allotjaments sense llicència. Els casos més greus podran ser multats amb 40.000 euros.

Airbnb ha multiplicat per sis la seva presència a Mallorca des del 2012. I segons l’Associació d’Apartaments i Habitatges de Lloguer de Temporades de les Balears (Aptur) set de cada deu apartaments turístics de les Illes són il·legals.

Com s’actua a Nova York i Londres?

L’estat de Nova York ha estat possiblement el que ha pres mesures més contundents per frenar Airbnb. El governador, Andrew Cuomo, va signar l’any passat una llei que restringeix els lloguers a particulars per períodes inferiors a trenta dies. A més es preveuen sancions que ronden els 7.000 euros. Airbnb va intentar evitar-ne l’aprovació proposant diverses mesures d’autoregulació sobre pagament d’impostos o fent un registre públic de les persones que lloguen apartaments.

Ahir, el Financial Times informava que Airbnb probablement perdrà uns 400 milions de lliures en reserves —un terç del total— perquè Londres ha limitat les pernoctacions en allotjament particulars. D’aquesta manera, aquells que ofereixin els seus apartaments a la plataforma només podran fer negoci noranta dies a l’any.

