MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El grup terrorista Estat Islàmic ha negat que hagi patit baixes per l’atac perpetrat el dimecres a l’est de l’Afganistan per les forces dels Estats Units, que van llançar la GBU-43, batejada com ‘la mare de totes les bombes’ per la seva capacitat destructora.

L’agència de notícies Amaq, afí a l’organització terrorista, ha desmentit que membres del grup hagin mort com a conseqüència d’aquesta bomba, malgrat que l’Exèrcit afganès ha xifrat en 39 el nombre provisional de milicians morts, segons el portal de seguiment d’informació gihadista SITE.

Estats Units va llançar el dimecres a la regió de Nangarhar, a l’est de l’Afganistan, la major bomba mai utilitzada en combat. Les autoritats nord-americanes van identificar com a objectiu una xarxa de túnels i coves utilitzada per Estat Islàmic.

Tant les autoritats afganeses com les nord-americanes han assegurat que no s’han produït víctimes civils per aquest atac i estan encara avaluant l’impacte exacte que ha tingut per Estat Islàmic. El grup acostuma a minimitzar els efectes d’aquest tipus d’operacions militars i, en contrast, inflar el nombre de baixes derivades de les seves accions.

