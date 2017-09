‘Que les meves filles puguin estudiar a la nostra manera i no amb la que ens volen imposar’; ‘que els polítics no tinguin tants privilegis’; ‘que la cultura hi sigui prioritària’; ‘que què canviaria? Ho canviaria tot’… Són només algunes propostes per a la nova república que proposen els manifestants de la Diada d’enguany proposen.Els hem demanat, efectivament, quines eren les seves prioritats, els principals canvis i més necessaris, que haurà d’encarar el nou estat.

Adéu Rajoy

També hem demanat als manifestants que s’acomiadessin de Rajoy. Vegeu ací les salutacions que li han dedicat:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]