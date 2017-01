Barcelona en Comú continuaria essent la formació més votada si hi hagués ara eleccions municipals, però perd força. Així ho indica el baròmetre semestral de l’ajuntament, que s’ha fet públic avui, segons el qual la formació d’Ada Colau perd intenció directa de vot respecte del baròmetre del mes de maig passat. En mig any, BComú ha passat d’una intenció de vot directa creixent des de les eleccions, que havia arribat al maig al 17,9%, a un 15,1% de l’enquesta feta entre el novembre i el desembre proppassats.

Ací podeu veure els resultats:

BComú 15,1% (17.9% el maig del 2016)

ERC, 11,9 (12,3%)

Pdecat 5,8% (8,5%)

PSC 5% (5,5%)

Ciutadans 4,4% (4,4%)

CUP 2,9% (3,8%)

PP 1,3% (1,6%)

La valoració de la gestió municipal també ha baixat. La consideren ‘Molt bona o bona’ un 49,9%, pel 52,2% de fa mig any; ‘Normal’ es manté en el 16%, i ‘Molt dolenta o dolenta’, un 29,1%, pel 25,8% del mes de maig.

La gestió municipal es valora com a positiva o molt positiva per al 49,9% dels enquestats. #baròmetreBCN . pic.twitter.com/FBzMksM52d

Sobre la valoració dels líders dels grups municipals, Xavier Trias i Alfred Bosch continuen essent els més ben valorats, seguits de prop per Ada Colau. Tots baixen lleugerament nota respecte la del mes de maig, que indiquem entre parèntesi.

Xavier Trias 5,3 (5,5)

Alfred Bosch 5,3 (5,5)

Ada Colau 5,1 (5,4)

Jaume Collboni 5,0 (4,9)

María José Lecha 4,5 (4,5)

Carina Mejías 3,5 (3,3)

Alberto Fernández Díaz 2,9 (3,1)

