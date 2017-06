Catorze mil espectadors, segons l’organització, han seguit avui al vespre el tradicional concert de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i l’Auditori a la platja de la Barceloneta. Aquest concert, gratuït, serveix per a celebrar el Dia de la Música i per a donar la benvinguda a l’estiu.

‘Volem que l’OBC es retrobi amb la ciutat fora de l’espai habitual perquè pugui venir un públic diferent del que ve a l’Auditori’, ha explicat el gerent de l’OBC i l’Auditori, Jordi Tort.

El repertori ha estat principalment de música simfònica del segle XX. Sota la batuta del director valencià Josep Vicent, els músics han interpretat l’obertura festiva de Xostakóvitx. Com a sorpresa, el públic ha pogut sentir una adaptació de ‘Space Oddity’, del músic britànic David Bowie. També s’hi destacaven peces com ara fragments de ‘Water Dances’, de Nyman; ‘El cant dels ocells’, de Pau Casals; una selecció de ‘Romeo i Julieta’, de Prokófiev; i el ‘Bolero’, de Ravel. El concert vol ser una prèvia representativa de la temporada vinent 2017-2018 de l’Auditori.

Per facilitar el seguiment del concert als milers de persones que s’han concentrat a la platja de Sant Sebastià s’hi han instal·lat dues pantalles gegants. També s’ha pogut seguir en directe per Catalunya Música i es podrà sentir en diferit el 23 de juny a la nit al Canal 33.

