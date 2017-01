El govern espanyol considera ‘necessari’ s’investigui les manifestacions de l’exjutge i ja exsenador d’ERC Santiago Vidal, que va assegurar en un cicle de conferències que el govern de la Generalitat disposa il·legalment de les dades fiscals dels ciutadans catalans. Segons el portaveu de l’executiu, Íñigo Méndez de Vigo, són unes manifestacions ‘greus’ per les que cal ‘estar preocupat’. ‘Es comença per no acatar la sentència del Tribunal Constitucional i s’acaba envaint els drets individuals de les persones’, ha sentenciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres després que el Fiscal General de l’Estat, José Manuel Maza, ha ordenat al Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que obri diligències per ‘investigar els fets, en defensa de la legalitat, del respecte a les institucions constitucionals i en tutela dels drets fonamentals dels ciutadans’.

Méndez de Vigo, però, no ha esvaït els dubtes sobre si el seu executiu adoptarà algun tipus d’actuació en aquesta mateixa direcció. ‘Jo crec que els que s’han de donar per satisfets o no són els ciutadans catalans de qui el senador dit que la hisenda catalana tenia les seves dades fiscals’. Posteriorment, però, fonts del govern espanyol han apuntat que les manifestacions del jutge Vidal no han estat objecte de cap tipus de debat al Consell de Ministres i que, de moment, el govern espanyol no ha plantejat fer passos més enllà dels que pugui fer la Fiscalia.

Ho consultarà amb la Generalitat

En tot cas, i respecte a la suposada obtenció de les dades fiscals dels catalans amb mètodes ‘il·legals’, l’executiu espanyol apunta que ho consultarà amb la Generalitat de Catalunya, que -destaquen aquestes fonts- ja ha desacreditat les manifestacions de l’exjutge.

Les mateixes veus apunten que són manifestacions d’una persona ‘extravagant’ que té ‘una certa trajectòria’ i que el que els sembla greu és que hagi pogut arribar a senador per una formació política.

L’equip de Rajoy apunta, a més, que no podia estar a l’aguait d’algunes de les afirmacions que ha fet l’exportaveu d’ERC al Senat com, per exemple, la que apunta a contactes amb la OTAN o el suposat vist-i-plau d’11 països de la UE, perquè directament són fets que ‘no existeixen’.

